Sábado ‘negro’ para el PSOE en Menorca: pierde en el último minuto Ciudadela a favor del PP y Es Mercadal

Un sábado negro para el PSOE en Menorca, que ha perdido en el último minuto y por sorpresa dos alcaldías, la de Ciudadela y Es Mercadal, aunque conserva la de la capital, Mahón. La gran sorpresa ha sido la falta de acuerdo entre las fuerzas de izquierda en Ciudadela, la segunda ciudad de la isla. Todo apuntaba a la formación de un gobierno de coalición entre el PSOE y los independentistas de PSM-Més per Menorca pero finalmente la nueva alcaldesa es Juana Marí Pons, del PP, por ser la candidata del partido más votado.

Durante las intervenciones, según informa Menorca al Día, la socialista Carol Cerdà se ha mostrado muy crítica con el PSM-Més y les ha reprochado que hoy no hubiera una alcaldesa de izquierdas en la población. La socialista ha sostenido que «se hizo una oferta muy generosa a los ecosoberanistas para compartir la alcaldía dos años cada formación pero que ni así hubo pacto».

«Las negociaciones con el PSOE, finalmente, no han llegado a buen puerto, pese a que el acuerdo estaba a punto de imprimir y con el bolígrafo en mano para firmarlo», ha lamentado el PSM-Més en un comunicado. «No ha sido por la alcaldía, sino por desavenencias importantes con las condiciones que han exigido, por querer incluir más cargos de confianza y aumentos de retribuciones, con lo que no estamos de acuerdo en modo alguno. Un final triste y carente de toda confianza, donde la palabra acuerdo para algunos vale poco. Lamentamos profundamente que un gobierno de izquierda en Ciudadela no haya podido ser una realidad».

Por su parte, en declaraciones a IB3 Radio, el PSOE municipal ha mostrado su «decepción». «Hemos estado muchas horas negociando pero el PSM se ha descolgado y deja gobernar al PP». «Gracias al PSM, tendremos un gobierno de derechas», lamenta el PSOE.

En Es Mercadal el PP y Entesa des Mercadal y Fornells anunciaban a primera hora de la mañana un acuerdo que daba la alcaldía a Joan Palliser (Entesa) y dejaba al PSOE, formación más votada por sólo 27 votos el pasado 28 de mayo, en la oposición.

En Mahón, Héctor Pons es el único socialista elegido alcalde. Pero también está en minoría. Ara Maó le ha dado sus votos para presidir el Consistorio pero el acuerdo de gobernabilidad para un mandato tranquilo está muy lejos todavía, según Menorca al Día.

En el resto de municipios gobernará el PP sin problemas: Luís Camps en Es Castell, Loles Tronch, con el apoyo de Per Balears, en Sant Lluís, José Luis Benejam en Alaior, Antònia Camps en Es Migjorn Gran y Pedro Pons en Ferreries.