Son cada vez más las familias monoparentales y las víctimas de violencia de género que tienen dificultades para conciliar su vida personal con su trabajo. También las que se encuentra con trabas a la hora de iniciar una residencia cocreativa. Y es que muchas de las becas artísticas solo están pensadas para personas sin cargas familiares ni necesidades especiales. En esa situación se vio hace unos años la escritora y periodista de Algaida Roser Amills. Por ello, el 18 de diciembre en el Centre Flassaders, en el marco del Conofest, debatirá sobre cómo cambiar el mundo desde una perspectiva feminista y solidaria.

Amills es una veterana del International (Short) Film Festival, más conocido como Conofest. El año pasado, coordinó la charla Claqueta en femenino en la que participaron varias directoras de cine nacionales e internacionales. Un encuentro en el que artistas de diferentes países compartieron su visión, en femenino, sobre la industria. Esa primera edición del Conofest se celebró íntegramente online. Sin embargo, tras la buena acogida, Vicka Duran y su equipo han decidido acercar el festival a la gente. Por lo que, este año, los seguidores podrán asistir a las proyecciones, conciertos, charlas y demás actividades de forma presencial.

La escritora compartirá ponencia con la directora del COOFILM, Gabriela Garcés, y la coordinadora de la Mostra OUT!, Laura Esteve. Debatirán sobre las dificultades que tienen las mujeres para acceder a la formación. A la cultura. Su lema es que las mujeres, pero sobre todo aquellas que son madres, «deben ser inteligentes y cultas». La periodista sostiene que todas las mujeres deberían tener las mismas facilidades para acceder a la universidad, a los cargos directivos de las empresas y a la política. Pues ser madre, no debería convertirse en un obstáculo. Porque para los hombres, según ha defendido, no lo es.

La escritora explica que para cambiar el mundo es fundamental la sororidad. Se trata de un término que en los últimos años ha cogido fuerza, ya que apuesta por la solidaridad entre mujeres. En la charla, Amills dará consejos a las madres, a las familias monoparentales y a las víctimas de violencia de género para que puedan conciliar su vida profesional y familiar.

En esa línea, Amills defiende que una estudiante que ha tenido un hijo debería poder seguir con su formación sin que le pusieran trabas. Asimismo, dice que hay que escuchar a las víctimas de violencia de género para construir un discurso sólido. Porque, según ella, se da por hecho que una mujer que se encuentra en una situación de vulnerabilidad no cuenta con un título académico. «Hay que subir el listón», ha defendido Amills. «Porque cualquier mujer debería acceder a un puesto de trabajo digno y acorde con su formación».

Super CITA ➡️ @conofest_ 💬👄📣LET’S TALK ABOUT CONOFEST 2021📣👄💬 UN PEDAZO DE ACTIVIDAD FORMATIVA QUE NO OS PODÉIS PERDER! ¡Además, entrada libre 🤪🎉 Let’s talk about… CANVIAR EL MÓN! de @conofest_ – International (Short) Film Festival con Gabrie… https://t.co/OYLF2oa4sh pic.twitter.com/Ixag5lxJkl — Roser Amills (@roseramills) December 7, 2021

La periodista ha asegurado que este festival es necesario porque da visibilidad al trabajo de jóvenes artistas mallorquinas. También porque cada año rompe fronteras y se expande. En esta ocasión, la sesión de clausura se celebrará en la Sala Equis de Madrid.