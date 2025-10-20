El ridículo llanto de la podemita de la flotilla por el radical que pegó a policías en un mitin de Vox

La concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Palma que durante más de un mes estuvo embarcada en la ridícula y finalmente fracasada Global Sumud Flotilla, Lucía Muñoz Dalda, ha llorado de la emoción al solidarizarse con Javier Aijón, conocido como Javitxu, el joven ultraizquierdista que apaleó a policías en un mitin de Vox en Zaragoza.

En un acto político de la formación morada, la edil del Consistorio palmesano se victimizaba por su encarcelamiento durante varios días por entrar ilegalmente en Israel y aprovechó el mitin para mostrar su apoyo a Javitxu y su padre, Francho Aijón.

Lucía Muñoz ha asegurado que durante su estancia en una prisión israelí ha estado «pensando mucho» en el joven radical de extrema izquierda que pegó a agentes de Policía en un mitin de Vox en 2019, motivo por el que acabó entrando en la cárcel por delitos agravados de desórdenes públicos y atentado y lesiones contra la autoridad.

«He pensado mucho en Javitxu y en su padre. No puedo imaginar el dolor irreparable de que te arrebaten a tu hijo. Mi crimen fue el de llevar comida a Gaza, el de Javitxu el de ser antifascista», afirmaba la concejal entre lágrimas.

Fuimos secuestradas por un estado genocida y ningún gobierno hizo nada. Pero vosotras sí. Vosotras parasteis el mundo hasta tenernos en casa. Gracias por no dejarnos solas. Hay que hacer lo mismo con los presos políticos palestinos y del estado español👇 pic.twitter.com/ual0ItReUr — Lucía Muñoz Dalda (@luciadalda) October 19, 2025

El indulto a Javitxu

Cabe recordar que el Gobierno de Pedro Sánchez concedió un indulto por «justicia y equidad» al izquierdista Javitxu y otro compañero suyo, ambos condenados por el Tribunal Supremo a cuatro años y nueve meses de prisión.

Los indultos firmados por Bolaños con el informe favorable de la Fiscalía y del Tribunal sentenciador llegaron sólo dos meses después de que los radicales hubieran sido condenados nuevamente por los tribunales a indemnizar con 140.000 euros a uno de los agentes que participó en el dispositivo policial de la manifestación de 2019 que provocó las detenciones.

El padre de Javitxu fue más allá y pidió «la amnistía», tal y como sostuvo en un vídeo: «El indulto es reconocer arrepentimiento». Según él mismo reconoció, se enorgullece de haber «educado a su hijo en el antifascismo».

La concentración de extrema izquierda convocada por el movimiento antifa terminó en una auténtica batalla campal de decenas de jóvenes que arremetieron contra la policía, lanzando piedras y adoquines, contra viandantes, agentes, y vehículos, así como la quema de tres contenedores. Sólo fueron identificados seis de ellos, por eso se les conoce popularmente como Los seis de Zaragoza.

En aquel enero de 2019, Vox todavía no tenía representación en el Parlamento español, pero el Barómetro del CIS le daba un escaño. Hacía sólo 3 meses que había mostrado el respaldo de numerosos españoles en el Palacio de Vistalegre de Madrid, consiguiendo reunir a más de 9.000 simpatizantes, quedando fuera del recinto unas 3.000 personas. Aquel año, contra todo el pronóstico de las encuestas, Santiago Abascal lograba penetrar en el electorado con 52 escaños y el apoyo de 3.656.979 votos, doblando el número de diputados a Podemos.