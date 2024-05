La reunión entre el Consell y la DGT sobre el carril bus-VAO termina sin acuerdo para su supresión

La reunión mantenida este mediodía entre el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el director general de la DGT, Pere Navarro, sobre el carril bus-VAO ha terminado sin acuerdo para la supresión de esta polémica infraestructura.

Ambas instituciones han acordado que crearán un grupo de trabajo con el objetivo de analizar datos y «evidencias científicas» que avalen o desaconsejen la permanencia de este carril o aporten otras alternativas.

«Hemos decidido crear un grupo de trabajo técnico para buscar cualquier otra alternativa para mejorar los accesos a Palma. La DGT nos ha propuesto unas franjas horarias, reconociendo que tal y como está, no ha funcionado. Unas franjas con las que nosotros no estamos de acuerdo, ya que no mejoraría las cosas», ha asegurado Galmés.

El presidente de la institución insular ha afirmado que desde el Consell seguirán con el recurso contencioso administrativo para agotar todas las vías y que el polémico carril bus-VAO pase a la historia.

Por su parte, Pere Navarro no descarta eliminarlo en función de los análisis que se extraigan del grupo de trabajo.

Cabe recordar que en el pasado mes de abril el Consell de Mallorca solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la suspensión de forma cautelar del polémico carril bus-VAO. La institución insular interpuso un recurso contencioso administrativo para exigir la retirada del carril de la autopista del aeropuerto de Palma que impuso el anterior gobierno de izquierdas de Mallorca.

En relación a la negativa de la DGT de retirar el carril a pesar de los informes vinculantes de los técnicos del Consell, el conseller de Movilidad, Territorio e Infraestructuras, Fernando Rubio, aseguró que «estamos ante una vulneración de la normativa estatal y, por ello, se reclama a los tribunales la retirada de una infraestructura que se ha comprobado fracasada».

Unos informes que demuestran que el carril bus-VAO ha provocado un aumento de los accidentes entre enero y octubre de 2023 en sentido Palma, concretamente de 27 a 55, mientras que en sentido aeropuerto, donde no hay bus-VAO, disminuyeron de 37 a 32. Respecto a esto, Rubio ha destacó que «la seguridad de los usuarios de las infraestructuras es un bien jurídico preponderante».

El carril está infrautilizado

Respecto al uso de este carril, los técnicos del Consell de Mallorca apuntan que durante el invierno de 2023 fue perdiendo ocupación desde que entró en funcionamiento en noviembre de 2022. Tuvo una ocupación inicial a primera hora de la mañana de entre el 20% y el 24% en noviembre y diciembre. Sin embargo, a partir de enero los porcentajes bajaron entre el 19% y el 15%.

Además, el informe de Territorio, Infraestructuras y Movilidad explica que en Semana Santa se volvió a recuperar la ocupación por las mañanas, alcanzando el 25%, pero el resto del día el porcentaje disminuía entre el 7% y el 10%. Ya en verano, el carril sólo tuvo un uso del 7 y 11% a lo largo del día. Unos datos que llaman la atención estando en plena temporada alta y de gran actividad en toda la isla.

En relación a esto, desde la institución insular aseguran que estos datos de uso provocan un colapso de usuarios en los carriles de la derecha del bus-VAO con empleos del 63% y el 67% de media diaria.

La mitad de los autobuses no lo usan

Por otro lado, otro informe aportado por el Consell de Mallorca el pasado mes de septiembre revela que la mitad de las líneas de bus de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma no utiliza el carril Bus-Vao. Los funcionarios de carreteras del Consell explican que los buses no pueden incorporarse desde el Coll d’en Rabassa por la existencia de la línea continua del bus-VAO y la imposibilidad de realizar el paro ante el Palacio de Congresos o acceder a la vía de Cintura. De las cinco líneas de la EMT que circulan por la autopista del aeropuerto, sólo dos utilizan el carril.

En el informe técnico también se señala que el polémico carril no tiene la conexión directa con las principales arterias del tráfico de la ciudad de Palma y eso le hace perder utilidad. Por este motivo, señalan que el carril esta «infrautilizado» la mayor parte del día y los accidentes se han incrementado el doble respecto al año pasado.