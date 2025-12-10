Las restricciones al bus gratuito en Ibiza también afectarán a turistas y segundas residencias

El Consell de Ibiza ha salido al paso de las informaciones que apuntaban a los inmigrantes sin DNI como el colectivo objetivo de la decisión de la institución insular de restringir el acceso al transporte gratuito en la isla. La instrucción exacta, dice el Consell, es «acabar con el fraude y la picaresca que algunos colectivos tenían con la gratuidad del autobús, y de la que injustamente existían casos de turistas y segundas residencias a quienes todos los ibicencos les pagamos el autobús gratis»

«El Grupo del PP en la institución quiere aclarar que, por muchas pataletas que tenga el PSOE, ninguna persona vulnerable se quedará sin poder disfrutar de la gratuidad del autobús». Así lo ha explicado el vicepresidente primero del

Consell de Ibiza, Mariano Juan, quien ha explicado que desde el 2 de

diciembre existe en la institución una instrucción interna cuyo único objetivo es «acabar con el fraude y la picaresca que algunos colectivos tenían con la

gratuidad del autobús, y de la que injustamente existían casos de turistas y

segundas residencias a quienes todos los ibicencos les pagamos el autobús

gratis».

En este sentido, Juan ha remarcado que «la subvención por la que vamos

gratis en autobús es para residentes y usuarios habituales del servicio de

autobús, no para turistas ni personas que están fuera de todo circuito de

legalidad, eso no lo puede avalar el Consell Insular». Mariano Juan ha puesto

de relieve el «esfuerzo que realizan todos los ibicencos» para sustentar esta

gratuidad, ya que de los 9 millones de euros que costará en 2025 el servicio

gratuito de autobús, el Estado ha dicho que pagará 6 (aunque de momento no

se ha visto ni un solo euro), mientras que el resto, 3 millones de euros, se

liquidará con el presupuesto ordinario de la institución.

En cuanto a este asunto, al PP le «llama poderosamente la atención que sea el PSOE quien protesta por la gratuidad del autobús, cuando su intención inicial era que el servicio no fuese gratis, ni para portadores del DNI, ni del NIE, ni para nadie. No hay más que revisar las actas del Senado y ver como el PSOE se

quedó solo ante una propuesta que salió adelante gracias a la mayoría

absoluta del PP en la Cámara Alta»

La oposición socialista en el Consell de Ibiza se ha echado las manos a la cabeza al conocer la decisión del presidente del Consell, Vicent Martí (PP) de dejar sin tarjeta de transporte a los inmigrantes que no dispongan de Documento Nacional de Identidad (DNI). Una medida de inmediata aplicación y que es «injusta y discriminatoria» para los socialistas ibicencos.