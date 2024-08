Rescatan a 29 pasajeros de un tren de la ruta Palma-Manacor por la inundación de la vía

Los Bomberos de Mallorca han rescatado este jueves a un total de 29 pasajeros que iban a bordo de un tren de la línea entre Palma y Manacor. Debido a las intensas lluvias que han golpeado con fuerza a Mallorca durante esta mañana, la vía se ha inundado y el tren se ha quedado parado a la altura de Petra.

Un total de ocho efectivos del parque de bomberos de Manacor han actuado lo más rápido posible para evacuar a estos ocho usuarios, que se encuentran en un buen estado y no hay ningún herido. Sin embargo, el tren no puede continuar puesto que la vía está llena de agua a causa de la DANA que golpea Mallorca.

Desde Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) han informado de que la a infraestructura entre Sineu y Manacor se ha visto afectada y se ha suspendido temporalmente el servicio en este tramo.

‼️Un tren s’ha aturat per precaució a un tram entre Petra i Manacor per problemes a la via a causa de les pluges

En coordinació amb @Emergencies_112 @BombersdeMca s’han evacuat els 29 passatgers en un tren de socors

El servei Petra-Manacor queda suspès i es cobrirà amb bus pic.twitter.com/zUOiT1yXsv

— SFM (@sferroviarism) August 15, 2024