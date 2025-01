El ‘renacer’ de la danza en Palma este primer semestre de 2025

El Anuario 2024 de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) recoge datos referidos a 2023 sobre comportamiento de las artes escénicas en los escenarios de Baleares. A falta de conocer los datos del año pasado, parece ser que en 2023 todavía no se habían alcanzado los niveles previos a la pandemia, registrándose no más de 80.000 espectadores y unos ingresos en taquilla ligeramente superiores al millón y medio de euros. Estos datos, si tomamos como referencia el 2019, reflejan que la oferta cayó un 17%, la asistencia casi un 40% menos, mientras los ingresos por taquilla, el 2023, descendían un 31% respecto del año 2019. Me atrevería a aventurar, a falta de conocer los datos del año pasado, que la normalidad ha regresado.

Todos guardamos en la memoria las severas restricciones de aforo, incluso en un principio el miedo a regresar a los teatros una vez superado el drama.

Lo que me ha llamado la atención de este anuario es que la danza apenas sí tiene presencia, destacándose –por este orden- la música popular, la música clásica y el teatro. Pues bien, este primer semestre del año 2025 se vivirá el renacer de la danza, al menos en los dos principales escenarios de Palma.

Programar danza de manera regular es un fenómeno más bien reciente en la escena balear, exceptuando hitos concretos en los teatros de Palma. Cabe entender que el revulsivo llega en la década de los años 80, al programarse desde el Ayuntamiento de Palma, Dansa al carrer, aflorando compañías que permanecían alejadas del conocimiento público y la mayoría indies. Será a partir de la década de los 90 cuando el programador apunte más alto y lleguen desde el exterior algunas propuestas de rango superior. Dansa al carrer nunca ha dejado de ser un ejercicio de buenas intenciones, sin más, careciendo del impulso necesario por parte de las instituciones.

En 1996 se produjo un hecho insólito con la llegada de la Gran Temporada de Ballet de Mallorca, que anualmente acercaba al Auditórium de Palma la presencia de seis o siete compañías de prestigio internacional. Así ocurrió, durante 15 años, hasta que la crisis económica se la llevó por delante el año 2010. Silencio a partir de entonces, aunque dejando a un público que se había formado de manera crítica y conocedor de lo que sí merecía la pena.

Es obligado recordar que el artífice de todo aquello fue Agustín Pinillos, un gerente del sector turístico, que supo armonizar la oferta con el espectáculo de primera magnitud. No he sabido de él, los últimos 15 años, pero mi aprecio y admiración, permanecen inalterados. Fue un gran promotor.

Poco después, entre 2012 y 2015, José María Moreno asumió la dirección musical del Teatro Principal de Palma, con el suficiente criterio como para dejar hacer,y sin ir más lejos, así ocurrió con la compañía Pasodos Palma Dance Center, que regentaban y lideraban Laura Macías y Gavin de Paor. Era tal la ambición de la pareja de bailarines y la permisividad de Moreno, que fue creciendo una experiencia encaminada a procurarle al Principal su propia compañía estable de danza. Aquello duró hasta 2015 y punto final.

Es a partir de entonces, el año 2016, cuando el Auditórium de Palma toma la decisión de recuperar, con su Ciclo de Danza, el espíritu malogrado de la Temporada de Ballet. No ha llegado a igualar aquella experiencia, aunque, al menos, lleva nueve ediciones acercándonos compañías que de otra forma no habrían venido. Sin ir más lejos, en próximas fechas, se van a acercar a la sala magna del Auditórium de Palma la Compañía de Nacho Duato (29 de marzo), Eduardo Guerrero (5 de abril), Ballet de Marie Chouinard (22 de mayo) y el Ballet Nacional de Kiev, los días 14 y 15 de agosto. No me fue posible asistir al Ballet Nacional de Bulgaria por otro compromiso que tiene que ver con el Jazz Voyeur Festival, una más de mis debilidades.

Pero hay más. Porque el Teatro Principal de Palma ha decidido apostar por la danza en este primer semestre, programando cuatro fechas, a saber: los días 21 y 22 de febrero acercarán Altars profans, de Magdalena Garzón; el 8 de abril el Ballet Nacional de Marsella con Roommates; el 9 de abril Navaja de la compañía Sadcum de Barcelona y por último el 25 de mayo Mont Ventoux, de los madrileños Kor’sia. Todos los programas refieren obra reciente y por supuesto la joya de la corona es el Ballet de Marsella.

El Ballet Nacional de Marsella visitó en dos ocasiones la Gran Temporada de Ballet de Mallorca. La primera marcó la despedida de Roland Petit en la dirección artística con El lago de los Cisnes y sus maleficios y la segunda tuvo lugar, muy poco después, con la gran Marie-Claude Pietragalla –que vino a suceder a Petit en la dirección artística- en el impresionante papel de Julieta en Romeo y Julieta. Han pasado más de dos décadas desde aquellas visitas y este regreso vendrá marcado por la danza contemporánea, es decir, nada que ver con el pasado y, además, con fuerte carga ideológica.

También Nacho Duato, en sus días como director de la Compañía Nacional de Danza, visitó la Temporada de Ballet. Ahora regresa al Auditórium, sólo que al frente de su propia compañía y reuniendo repertorio casual, aunque de notable envergadura.

En total, este primer semestre entre el Auditórium y el Principal se acercan a los escenarios de Palma ocho compañías de danza, algo inédito desde ni recuerdo cuándo. Y por eso mismo quiero llamarles la atención sobre la presencia de la Compagnie Marie Chouinard, coreógrafa canadiense suficientemente laureada y además acercándonos Preludio a la siesta del fauno y La consagración de la primavera. Dicho queda.