Rels B revoluciona Palma: concierto gratis para celebrar su nombramiento como Hijo Predilecto de Mallorca

Rels B convertirá su nombramiento como Hijo Predilecto de Mallorca en una gran celebración junto a sus seguidores. El artista mallorquín ofrecerá el próximo 11 de septiembre un concierto gratuito en el Parc de la Mar de Palma, en una noche que promete congregar a miles de personas frente a uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad.

La actuación se celebrará justo un día antes de que Daniel Heredia Vidal, conocido artísticamente como Rels B, reciba oficialmente el título de Hijo Predilecto de Mallorca durante los actos institucionales de la Diada.

El cantante quiso que este reconocimiento no se quedara únicamente en un acto protocolario y planteó la posibilidad de celebrarlo junto a los mallorquines. La propuesta ha terminado materializándose en un gran concierto al aire libre, organizado por el Consell de Mallorca y el Ajuntament de Palma.

La cita comenzará a las 21.30 horas y tendrá como escenario el Parc de la Mar, con la Catedral de Mallorca como espectacular telón de fondo. El montaje previsto permitirá acoger a alrededor de 30.000 asistentes, que podrán disfrutar de la actuación de forma gratuita.

El reconocimiento a Rels B como Hijo Predilecto de Mallorca responde a su trayectoria internacional y a su papel como uno de los artistas mallorquines que más ha contribuido a llevar el nombre de la Isla fuera de sus fronteras. Su carrera, que comenzó ligada al rap y a la escena urbana de Palma, le ha llevado a actuar ante decenas de miles de personas y a consolidarse como uno de los músicos españoles con mayor repercusión internacional.

El artista mallorquín ha mantenido siempre una estrecha relación con su tierra. Mallorca está muy presente en su música, sus actuaciones y sus redes sociales, donde en numerosas ocasiones ha mostrado su orgullo por sus raíces y ha llevado la identidad de la Isla a escenarios de todo el mundo.

El nuevo concierto supone ahora un paso más en esa relación entre el artista y Mallorca. La idea surgió después de que el Consell anunciara las distinciones de la Diada de Mallorca. Rels B, que se encontraba entonces inmerso en su gira internacional, recibió con especial entusiasmo la noticia de su nombramiento y planteó la posibilidad de organizar una actuación para celebrarlo junto a los mallorquines.

La propuesta terminó convirtiéndose en realidad y Palma acogerá el 11 de septiembre una de las grandes citas musicales de la Diada, con acceso gratuito y capacidad para unas 30.000 personas.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado la trayectoria del cantante y su papel como embajador de la Isla. La institución considera que Rels B ha llevado el nombre de Mallorca por todo el mundo, convirtiéndose en una figura de referencia de la cultura y la música mallorquina.

La fiesta continuará el 12 de septiembre, cuando el cantante reciba oficialmente el título de Hijo Predilecto de Mallorca durante el acto institucional de la Diada. Rels B compartirá protagonismo con otras personalidades reconocidas por el Consell, entre ellas Concha Buika, también distinguida como Hija Predilecta, y Michael Douglas.

No será la primera vez que Rels B protagonice un acontecimiento multitudinario en su tierra. En 2025 ya hizo historia al llenar el Estadi Mallorca Son Moix ante unos 20.000 espectadores, una actuación que el propio artista llegó a considerar una de las más especiales de su carrera.