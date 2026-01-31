El PSOE prohíbe desde este sábado que se hagan más piscinas en la capital de Menorca durante un año

El PSOE prohíbe desde este sábado hacer más piscinas en la capital de Menorca durante un año, si bien la moratoria en la concesión de licencias para su construcción en el término municipal de Mahón, se podría alargar más si así es voluntad del alcalde socialista, Héctor Pons.

Con esta decisión el primer edil quiere modificar la normativa urbanística hasta ahora vigente y de gestión del agua vinculada a las piscinas. En estos momentos el municipio con aproximadamente 30.000 habitantes cuenta con 1.260 piscinas privadas (el 10% de las 11.000 que hay en Menorca).

En los últimos diez años en el Ayuntamiento de Mahón se han registrado 280 solicitudes de licencias para la nuevas piscinas, de las que 42 se tramitaron el año pasado. Todas las presentadas hace más de tres meses serán tramitadas mientras el resto de solicitudes, se suspenderá hasta que se levante la moratoria.

Llama la atención que esta prohibición se haya hecho pública coincidiendo con la recta final de las obras de la nueva piscina municipal, que el equipo de gobierno del PSOE y Ara Mahón espera inaugurar entre los meses de marzo y abril ya que no le afectará esta prohibición.

El futuro otorgamiento de licencias se hará, en teoría, bajo un nuevo marco normativo alineado con una gestión responsable del agua.

El alcalde socialista Pons ha explicado que es el momento de realizar un paro para revisar si la normativa vigente va en la línea del modelo que necesita Mahón y ha puesto en valor que, una vez más, este Ayuntamiento «haya tomado la iniciativa y que se sitúe históricamente como el mascarón de proa de las políticas de contención y de equilibrio, y esta veda no será añadido».

Por su parte, el portavoz de Ara Mahón, Jordi Tutzó, ha hecho un llamamiento a otros ayuntamientos y al Consell de Menorca para tomar medidas en el mismo sentido, ya que, afirma «los acuíferos no entienden de fronteras municipales».

En Mallorca sí hay precedentes en la paralización de concesiones para la construcción de piscinas en localidades como Artà, Esporles o Puigpunyent, por ejemplo. Artà adoptó esta decisión en el verano de 2024 y afectó a la construcción, ampliación o reformas de piscinas, instalaciones o cualquier depósito de agua con fines recreativos o decorativos en todo el municipio, justificándolo por la falta de agua.

Ese mismo año lo hizo el municipio de la Serra de Tramuntana de Esporles, que este pasado verano además prohibió, el llenado o renovación de piscinas de uso privado y cualquier otro uso ornamental, lúdico o recreativo del agua.

En 2025 fue también el municipio vecino de Puigpunyent el que hizo lo apropio, aprobando el pleno la suspensión de autorizaciones y licencias urbanísticas para la construcción y ampliación de piscinas, incluyendo además a jacuzzis, bañeras o cualquier construcción o instalación para el uso de agua con finalidades recreativas o decorativas, así como aljibes o depósitos de agua destapados no vinculados a explotaciones agrarias.