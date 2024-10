Otro dirigente independentista balear que propugna prohibir las piscinas tiene una ilegal

Un ex alcalde independentista de Baleares, Andreu Matas Jaume, se construyó una piscina ilegal en su casa de Sineu (Mallorca) pegada a las viviendas de sus dos vecinos, cuando la normativa establece que debe haber dos metros de separación. Se trata de una instalación construida entre los años 2013 y 2014, para la cual este dirigente de Més per Mallorca no pidió los permisos necesarios para tenerla.

Andreu Matas fue alcalde de Sineu entre 1991 y 1999 con Sineuers Independents, partido hegemónico de la izquierda por aquel entonces. Una alcaldía que le fue arrebatada por un pacto entre el PP y la extinta Unió Mallorquina (UM). Sin embargo, volvió a ser primer edil de su pueblo entre 2001 y 2003 a través de una moción de censura apoyada por tránsfugas.

En 2023 se volvió a presentar, sin éxito, a las elecciones municipales con los independentistas de Més per Mallorca, formación que quiere prohibir la construcción de piscinas privadas, tal y como figura en el punto 21 del programa electoral del partido. Además, esta formación también tiene como bandera política la defensa del territorio y la legalidad urbanística.

Andreu Matas es un histórico de la política local de Sineu que ahora, siendo portavoz de la oposición en el Ayuntamiento de Sineu, disfruta de una piscina totalmente ilegal en su casa de este municipio del Pla de Mallorca. Una vivienda que está situada en la calle Campana y cuya piscina que carece de licencia toca la pared de dos de sus vecinos para que ocupe el menor espacio posible del patio de su casa.

Por si fuera poco, Andreu Matas no puede legalizar esta piscina, pues para conseguir la licencia del Ayuntamiento de Sineu gobernado actualmente por el PP de Tomeu Mulet, debería derribarla y construir una nueva que respetase la distancia con los solares de sus vecinos. Son dos delitos cometidos que ponen a este ex alcalde en el ojo del huracán.

Independentista y cambio climático

Este ex alcalde independentista de Sineu ha arremetido varias veces contra el equipo de gobierno del Ayuntamiento por ejecutar varios proyectos en el municipio por «falta de adaptación al cambio climático». Unas críticas lanzadas desde la oposición al gobierno municipal, mientras él tiene en el patio de su casa de 226 metros cuadrados de superficie, una piscina ilegal.

Este es un ejemplo más de la hipocresía y falta de congruencia política de algunos dirigentes independentistas de Més per Mallorca, que, por un lado, tienen un discurso ecologista radical, pero que no predican con el ejemplo. Es también el caso de Jaume Alzamora, número 2 de la formación, que tal y como desveló OKDIARIO, se está construyendo un chalé con piscina en Artà, un pueblo que las ha prohibido por la falta de agua que ha provocado la sequía.

La prohibición fue aprobada en el mes de junio de 2024 mediante la celebración de un pleno extraordinario y los representantes de Més votaron a favor de la misma. Lo mismo hicieron el PSOE, que ostenta la Alcaldía y que presentó la propuesta, y los regionalistas del PI, mientras que el PP se abstuvo.

Es cierto que Alzamora obtuvo la licencia para su chalé con piscina mucho antes de que el Ayuntamiento de Artà las prohibiera. No obstante, lo hizo después de haberse presentado a las elecciones en el Consell con un programa electoral que propone prohibir la construcción de nuevas piscinas privadas en Mallorca.

Alzamora también vendió su casa de Artà a una mujer alemana por 650.000 euros, a la vez que propugna vetar la venta de casas a extranjeros ante la grave crisis habitacional que sufre Baleares. Cabe recordar que Més per Mallorca desde el año 2021 viene presentando diversas iniciativas para evitar que los extranjeros adquieran casas en Baleares.

Durante las dos legislaturas del pacto de izquierdas que presidía Armengol, Més per Mallorca presentó diversas iniciativas junto al PSOE y Podemos contra la venta de inmuebles a extranjeros. Sucedió esto poco después de que Alzamora ya hubiera vendido su casa en el municipio de Artà a una ciudadana alemana, Kruger C. H. La casa la puso a la venta por 650.000 euros.

Se trata de una vivienda de tres plantas y de 218 metros cuadrados en el centro urbano del pueblo de Artà. Tiene cuatro habitaciones, tres baños, un trastero y un jardín. Esta localidad, en la zona noroeste de la isla, es una de las más buscadas por los extranjeros, preferentemente alemanes, para adquirir una residencia.