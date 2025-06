El PSOE se «borra» de la tertulia en la radio pública IB3 porque le perjudican los temas propuestos

El PSOE de Baleares ha decidido no participar este lunes en la tertulia política del programa ‘Al Dia’ de IB3 Ràdio en protesta por lo que han considerado un caso de «manipulación política» por parte del medio público. No le han gustado los temas propuestos y ha decidido no asistir. Los nulos resultados de la Conferencia de Presidentes y la mala gestión del Govern de Armengol con el dinero de la ecotasa eran temas que incomodaban a los socialistas.

Según ha informado la formación en un comunicado, la dirección del programa había propuesto debatir sobre la Conferencia de Presidentes Autonómicos y la ejecución del Impuesto del Turismo Sostenible (ecotasa) del año 2017, en una semana marcada por varios temas de actualidad política. Entre ellos, los socialistas han destacado la crisis institucional que afecta al Parlament, cuyo presidente, Gabriel Le Senne, deberá sentarse en el banquillo de los acusados por un presunto delito de odio, y la reciente aprobación del proyecto de presupuestos autonómicos con el apoyo de Vox.

Desde el partido han criticado que otros asuntos relevantes de la semana no hayan sido incluidos en la agenda del programa, como la Assemblea de Docents contra los recortes en la lengua propia y la educación pública, o la manifestación convocada para este domingo contra la saturación turística.

El PSIB-PSOE ha considerado que la selección de los temas, centrados en la gestión de un anterior gobierno de izquierdas y en una conferencia de carácter estatal, responde a un intento «manipulación política» para evitar el debate sobre la acción actual del Ejecutivo y su presidenta, Marga Prohens.

Asimismo, han asegurado que el «único argumento» recibido por parte de la dirección de IB3 ante la negativa de los partidos de izquierda a participar ha sido que el tema presupuestario ya se trató en una ocasión anterior. Como respuesta, el PSIB-PSOE ha replicado que hay asuntos, como la migración, que se abordan de forma recurrente.

Los socialistas han reiterado la necesidad de garantizar la independencia, pluralidad, calidad y uso del catalán en los medios públicos. Además, ha mostrado su apoyo a los trabajadores del medio que iniciarán una huelga a partir de este martes para reclamar avances en el proceso de integración laboral iniciado en la pasada legislatura.

Recientemente, el PSOE pedía en el Parlament más periodistas de izquierdas en la radio y televisión públicas, IB3.