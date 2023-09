El PSOE de Mallorca también rechaza el traslado de la Diada de Mallorca al 12 de septiembre como ha prometido realizar el nuevo gobierno insular del PP y Vox. El PSOE de Francina Armengol que en Mallorca preside Cati Cladera defiende que la fecha de la Diada debe ser el 31 de diciembre tal como se estableció en 2016. La izquierda aprobó este cambio para que la Diada fuera también un acto de defensa del catalanismo y de la existencia de los Països Catalans acompañada de manifestaciones independentistas.

Tanto Armengol como Cati Cladera, que hasta el mes de mayo presidía el Consell de Mallorca, han defendido en numerosas ocasiones la existencia de los denominados Països Catalans donde incluyen, aparte de Cataluña. Comunidad Valenciana y Baleares, a todas las regiones de habla catalana.

Este año el Consell gobernado por el PP y Vox no ha tenido tiempo material para modificar la fecha de la Diada y recuperar la tradicional fecha del 12 de septiembre -acordada por unanimidad en 1977- pero ha organizado unos actos simbólicos que tendrán lugar este martes y miércoles. Los socialistas de Mallorca se han apresurado a anunciar que no participarán en estos actos. Antes, ya lo hizo Més per Mallorca.

El 12 de septiembre se rememora el juramento solemne que hizo el recién proclamado rey Jaume II de Mallorca en 1276 de los privilegios y franquicias del Reino. Una especie de Constitución de Mallorca. El 12 de septiembre se conmemora, por tanto, un acontecimiento que afectó a toda la isla y de allí que desde 1977 este día se celebraba la Diada de Mallorca hasta que el pacto de izquierdas de hace dos legislaturas, en 2016, que presidía Miquel Ensenyat, de Més per Mallorca, la trasladó al 31 de diciembre como reivindicación de los Països Catalans. Se hizo coincidir la Diada con la Festa de l’Estendard, considerada la celebración de carácter civil más antigua de Europa.

El gobierno de coalición del PSOE, independentistas de Més y Podemos decidió convertir la Festa de l’Estendard que conmemora la entrada en Palma de las tropas del Rey Jaime I en Palma (1229) en la Diada de Mallorca acompañada de actos independentistas y de reivindicación de los Països Catalans. La Festa de l’Estendard es una tradición que desde el siglo XIII conservaba toda su esencia y se mantenía al margen de cualquier reivindicación de carácter político. Por su antigüedad y autenticidad la fiesta fue protegida como Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial.

La portavoz del PSOE en el Consell, Cati Cladera, considera que los actos simbólicos de este 12 de septiembre se han convocado «con la voluntad de sustituir la celebración habitual de la Diada de Mallorca, que desde 2016 se celebra el 31 de diciembre». «No seremos cómplices de esta guerra cultural que PP y Vox en el Consell llevan a cabo en contra de nuestra historia, cultura e identidad como mallorquines», ha dicho Cladera.

En un comunicado emitido este lunes, la formación ha recordado que desde 2016 se celebra de manera normalizada la Diada el 31 de diciembre, coincidiendo con el día de l’Estendard, que conmemora la entrada de las tropas del rey Jaume I a la ciudad de Palma tal día de 1229.

En esta línea, la portavoz ha señalado que «a partir de 2015 se planteó un trabajo muy serio en el Consell, con una ponencia técnica formada por historiadores y diversos expertos, que llegaron a la conclusión de que la fecha más acertada para celebrar la fiesta de todos los mallorquines era la del 31 de diciembre», informa Europa Press.

Durante todos estos años, han continuado los socialistas, tanto PP como Vox han querido mantener la fecha del 12 de septiembre como la Diada de Mallorca «realizando ofrendas en la tumba del Rey Jaume II en el panteón privado de La Seu».

«Ahora, PP-Vox nos imponen sus actos de partido y los convierten en actos institucionales», ha lamentado Cladera, criticando también que estos actos sean «improvisados, sin que la decisión de cambiar la festividad haya pasado por pleno».

Por tanto, ha añadido la portavoz, se trata de «un abuso claro de poder por parte de PP y Vox, que actúan de manera arbitraria escogiendo una fecha sin rigor histórico, y desprecian el trabajo de estudio hecho en 2016».

Para finalizar, Cladera ha reiterado que los actos de este martes «están cargados de un simbolismo propio de falsos históricos e invenciones de nuevas tradiciones».

«Es, sin duda, una nueva manifestación de la guerra cultural que impone la extrema derecha que afecta a temas relacionados directamente con la lengua, la cultura y la identidad propias de Mallorca, y que Vox, con la ayuda inestimable del PP, se propone devaluar, menospreciar y destruir de manera sistemática como parte de su plan político de recentralización, que también pasa por el retorno de competencias insulares y autonómicas al Estado, como ya señaló el mismo presidente del Parlament pocos días después de su elección», han concluido desde el PSIB-PSOE.