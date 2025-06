El PSOE de Armengol se desmarca de la obra pública del Estado en Baleares tras las mordidas de Cerdán

Los socialistas de Baleares se lavan las manos y se desentienden totalmente de la obra pública ejecutada por el Estado en Baleares, tras conocerse las mordidas del ‘clan’ de Santos Cerdán en otras Comunidades Autónomas. Víctor de Aldama desveló ante el Tribunal Supremo la existencia de «cupos territoriales» en la trama. Hoy, el portavoz del PSOE en el Parlamento balear, Iago Negueruela, ha dicho desconocer las contrataciones del Estado en las islas y, por tanto, si Baleares fue uno de esos cupos territoriales.

«Nosotros no tenemos acceso a lo que diga el señor Aldama ni el señor Ábalos. Sabemos lo que dicen los medios de comunicación. Nos produce repulsa, sonrojo y asco. Desconozco la investigación que está haciendo la UCO o la Policía Nacional. Desconozco si hay entradas o registros aquí. ¿Tenemos constancia de que haya ocurrido en las islas con contratos del Estado? Yo no conozco los contratos del Estado que se hacen en Baleares. Los contratos de infraestructuras los hace el Estado a través de sus plataformas de contratación. Nadie de nosotros habla de ninguna contratación del Estado. Contratan ellos. No tenemos ni constancia ni información al respecto, porque no podemos tenerla. Siempre he intentado no participar ni intervenir ni preguntar», ha indicado el portavoz del PSOE en el Parlament balear, Iago Negueruela.

«Confianza absoluta» en Armengol

Por otro lado, el dirigente socialista ha trasladado la «confianza absoluta» del partido hacia su secretaria general, Francina Armengol, y ha defendido que no mintió en la comisión de investigación del Senado cuando dijo no conocer al empresario Víctor de Aldama, quien figura como investigado en la trama de hidrocarburos y el caso Koldo.

Lo ha dicho este lunes en la rueda de prensa previa al pleno parlamentario del martes, en la que ha circunscrito el encuentro que compartieron Armengol y De Aldama a una reunión que la primera mantuvo con el dueño de Globalia, Pepe Hidalgo.

Sin embargo, ha empleado el condicional para referirse a una reunión a la que –ha insistido– el investigado en el caso Koldo pudo acudir, en cualquier caso, en calidad de acompañante.

«Van muchísimas personas acompañando a las sedes de los gobiernos. ¿Que fue una reunión con el señor De Aldama? No. Si estuvo fue acompañando al señor Hidalgo. Y lo digo en condicional porque no puedo manifestarlo de otra forma. Solo nos cabe señalar que puedo ser en esa reunión para hablar de temas de Globalia», ha explicado Negueruela.

Por lo tanto, ha defendido, Armengol no mintió en la comisión de investigación en el Senado, algo que ha alegado Hazte Oír para presentar una querella contra ella y que Negueruela ha confiado en que «no tendrá ningún tipo de recorrido».

Con todo ello, ha trasladado su la «confianza absoluta» del PSIB hacia su secretaria general, «clara y absolutamente y sin ningún tipo de matices».