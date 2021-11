Los socialistas de Baleares, que este fin de semana celebran su 14 congreso, consideran en su ponencia política que será votada este sábado que las coaliciones de gobierno con los separatistas de Més per Mallorca (hermanados con Bildu, herederos de ETA) y los populistas de Unidas Podemos (UP) es lo que le conviene a las Islas y a España.

Así se recoge en este documento en el que el PSOE balear, liderado por la presidenta del Govern, Francina Armengol, se reafirma en unos pactos que se han traducido, a su juicio, en gobiernos que han aportado “políticas pioneras y de bienestar” en las Islas Baleares.

“Unos gobiernos de coalición construidos desde el acuerdo y que han generado una tradición isleña consolidada”, apuntan en el documento. Sobre este particular, el PSOE balear recuerda que esta forma de gobernar consolidada en las Islas, “y que tanto ha criticado a la derecha, ahora se ve como la única posible también para ellos, con la gran diferencia de que sólo podrían conseguirlo pactando con la ultraderecha, con todos los retrocesos en derechos fundamentales y libertades públicas que esto supondría”.

Por ello, y de cara a la inminente carrera electoral para los comicios de 2023, consideran vital mantener la movilización, el activismo y favorecer la participación desde la base -dentro del partido y fuera, en el tejido social-, para consolidar y captar nuevos votantes para el PSIB-PSOE.

“Nuestra posición natural en el tablero político es la izquierda que gobierna”, afirman en referencia a sus socios de gobierno, advirtiendo que “somos la formación política, capaz de sumar multitud de voluntades transversales y diversas, desde la izquierda, hasta el centro”.

“Somos la única organización con capacidad de gestión contrastada para revertir la situación actual, y hacer frente a la regresión en derechos y libertades, que proponen otras formaciones políticas, y en particular la ultraderecha”.

Y para afrontar los próximos procesos electorales, con el fin de consolidarse como primera fuerza política de las Islas Baleares, los socialistas, liderados por Armengol, consideran que es necesario partir de un marco común, estableciendo diferentes líneas de actuación para reforzar, y ampliar, el apoyo electoral.

Respecto a la política lingüística, la posición de los socialistas de Baleares a favor del monolingüismo de la lengua catalana en las Islas, no varía un ápice. Por ello, en la ponencia política se indica sobre el particular, que no aceptarán ninguna reforma legislativa para acabar con la imposición del catalán. Una lengua que consideran, «una de las señas más importantes de nuestra identidad y la lengua propia de las Islas Baleares”.

En este sentido recuerdan, que así, viene recogido en el Estatuto de Autonomía, reconocido en la Constitución española y en una ley de normalización lingüística de hace 35 años que se hizo desde el consenso, asegurando que “sigue siendo necesario el pacto y consenso en la materia”.

“No aceptaremos ninguna reforma legislativa que suponga un retroceso” en esta cuestión a la vez que aseguran ir más allá para “seguir avanzando en la normalización lingüística de nuestras Islas con el catalán de Mallorca, Menorca. Ibiza y Formentera”.