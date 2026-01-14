Prohens teme que Baleares sea «un invitado de cartón piedra» hoy en la negociación del modelo de financiación

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha puesto en duda la predisposición del Ministerio de Hacienda para negociar la propuesta del nuevo sistema de financiación autonómico en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocada para este miércoles.

«Habrá que ver si es para negociar o nos vienen con una propuesta cerrada y mañana todas las comunidades autónomas, menos Cataluña, somos invitados de cartón piedra», ha dicho este martes en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a Fornalutx, en Mallorca.

Para la líder regional, la fotografía en La Moncloa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del «condenado y después indultado» presidente de ERC, Oriol Junqueras, ya «da una idea de la naturaleza y del motivo del pacto de financiación».

Prohens ha considerado que mientras que el actual sistema de financiación, caducado desde hace más de una década, es «perjudicial» para Baleares, el propuesto la semana pasada por el Gobierno no solo es malo sino que también es «un insulto» para el archipiélago.

«No contempla ninguna de nuestras reivindicaciones, no solo del Govern, sino también de la sociedad civil y de todos los partidos políticos, quitando el PSOE, que siempre han hecho las mismas reivindicaciones», ha subrayado.

La propuesta del nuevo modelo de financiación, ha detallado, supone que el criterio de insularidad «pierda peso» y no tiene en cuenta el crecimiento demográfico.

«Hay una España que se vacía, que necesita solidaridad y ayuda, pero también una que se llena, cuyo máximo exponente es Baleares. Y eso hace que se tensionen los servicios públicos y que se tengan que hacer cada día nuevas infraestructuras», ha incidido.

A ello se le suma un principio de ordinalidad que, a su parecer, sólo es para Cataluña. «Ni tan solo es ordinalidad, es un traje a medida para el independentismo», ha sostenido la presienta, quien ha recordado que el archipiélago es la segunda comunidad aportadora pero «la novena o la décima» en recibir.

«Yo hablo sin complejo de inferioridad respecto a otras comunidades. No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Y en este caso, así como se ha negociado, huyendo de la multilateralidad, es un sistema hecho para el independentismo y del que Baleares solo se lleva las migas. Eso no lo consentiré», ha subrayado.

Prohens también ha expresado su preocupación por el «ataque a la autonomía» y el «hurto de la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas» que supondría el hecho de que el Gobierno obligará a retirar la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones.

Más del 90% de estas deducciones fiscales, ha asegurado, han beneficiado a patrimonios inferiores a un millón de euros a familias de las Islas que «se han ahorrado el impuesto a la muerte». «Nos encontrarán delante con todas las consecuencias y activando todos los mecanismos», ha advertido.