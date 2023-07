La ya presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), ha tomado este viernes posesión del cargo en el emblemático edificio gótico de La Lonja de Palma, con un discurso en el que la prometido ser la presidenta de todos los ciudadanos de Baleares, «hablen la lengua que hablen», marcando así desde el minuto uno de su mandato distancias con su antecesora en el cargo, la socialista Francina Armengol, quien estas dos últimas legislaturas ha impuesto el catalán en las Islas y marginado a los castellanoparlantes.

En un solemne acto institucional donde se han dado cita numerosos representantes de todos los sectores de la sociedad balear, Prohens se ha reafirmado en ser una presidenta para todos y se ha comprometido a que el nuevo Ejecutivo que ella encabeza, y cuyos nombres hará públicos el próximo lunes, trabaje «para estar junto a las familias, pensando en sus dificultades y necesidades y buscando cómo darles respuesta».

«Cuidaremos a los que nos cuidan», ha afirmado Prohens, que ha tenido un especial recuerdo para «los profesionales sanitarios», a los que, ha dicho, «nunca estaremos suficientemente agradecidos por el trabajo realizado en los momentos más complicados y con quienes toca pasar de los aplausos a los hechos».

También ha citado a los docentes, «que tienen en sus manos algo tan valioso como la formación de nuestros hijos, de las futuras generaciones y de los que debemos volver a valorar su criterio pedagógico en las aulas; a los profesionales sociosanitarios y del tercer sector, por su tarea imprescindible y abnegada al servicio de los más vulnerables; y también a los que nos protegen, que trabajan no siempre de forma agradecida, por la seguridad de nuestras calles».

En la toma de posesión, en la que no ha estado presente ningún ministro del Gobierno de Pedro Sánchez, en una lamentable demostración de deslealtad institucional, Prohens ha expresado su apuesta por «unas Islas con una identidad propia, que no forman parte de ningún otro país que no sea de esta España plural y diversa de la que nos enorgullecemos», arrancando enérgicos aplausos de los asistentes.

Alberto Núñez Feijóo no ha estado presente en el acto por motivo de la campaña electoral para las generales del 23 de julio y en su lugar ha acudido la secretaria general del partido y portavoz en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra.

Tras manifestar su esperanza de que se juzgue a su gobierno por su «gestión, por lo que haremos y no por el ruido y por el discurso del miedo», Prohens ha advertido de que dará la cara «por esta tierra, por su gente, por una mejor financiación, por una mejor conectividad, por tener los mismos servicios públicos que cualquier otra comunidad, para que se reconozca las desventajas de la insularidad, que sufren nuestras empresas y nuestros trabajadores», arrancando nuevamente aplausos.

«Garantizaremos derechos y libertades»

Por ello, ha apostado por «el discurso de la ilusión», con un mensaje claro: «Garantizaremos los derechos y libertades de todos los ciudadanos y avanzaremos en nuevos derechos para las personas».

«Trabajaré con todos vosotros desde la proximidad, desde el diálogo, a vuestro servicio. Y lo haremos con humildad, a pie de calle. Y tomaremos decisiones y nos equivocaremos. Pero cuando pase lo reconoceremos, pediremos perdón y rectificaremos».

Durante el acto se han interpretado bailes tradicionales de cada una de las cuatro Islas, que han corrido a cargo de la Escuela de Música y Danzas de Mallorca, Arrels de Sant Joan de Ciutadella, Colla des Broll de Ibiza y Xacoters de Formentera, y también ha intervenido la Orquesta Sinfónica y el cantautor Jaume Anglada, que ha cerrado la toma de posesión interpretando entra otras canciones, Illes dins un riu.

Entre los presentes, se encontraban los ex presidentes del PP, Gabriel Cañellas, José Ramón Bauzá (ahora en Ciudadanos), su antecesora en el cargo, Francina Armengol, acompañada de la delegada socialista del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, además de la plana mayor del PP balear como el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y autoridades militares y eclesiásticas.