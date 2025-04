La primera gran fiesta del nuevo Club de Mar

Recuerdo a la perfección el día que se inauguró Nikki Beach en Mallorca, fundado por los empresarios Jack y Lucia Penrod. Nikki Beach Hospitality Group personifica la hospitalidad de lujo descalzo. Fue en una noche excepcional que lógicamente nos dejó alucinados a todos los que tuvimos el privilegio de ser invitados. Recibía entusiasmado don Gabriel Escarrer, que estaba acompañado por su encantadora y discreta esposa y por sus hijos, sabedores de que se estaba apostando fuerte por la zona donde empezó todo lo que convirtió a don Gabriel en maestro del turismo mundial.

Tengo la suerte de viajar por todo el mundo y es rara la vez que al saber mis anfitriones que soy mallorquín no me pregunten por este hombre icónico y de personalidad insuperable, capaz de crear un imperio de la nada, miento, supongo y sé que desde una mente privilegiada y una capacidad de trabajo inusitada. Nunca he escrito sobre mi admiración por los hoteleros de Mallorca, capaces de crear una nueva forma de turismo asequible que ha conquistado el mundo. Hubo un tiempo en el que tener vacaciones en la playa estaba reservado a unos pocos, pero don Gabriel y otros como él tuvieron la visión de crear una nueva forma de vacacionar disfrutando de todo lo que ansiaban los hombres y mujeres de la nueva clase media europea.

Revisándolo desde el hoy no puedo más que quitarme el sombrero y felicitarles por el buen trabajo que hicieron, construyendo edificios que arquitectónicamente han pasado por mi mordaz crítica hasta que he llegado a valorarlos como joyas arquitectónicas de un tiempo ya pasado que está en plena revisión, renovación y cambio a mejor. El turismo que llega a Can Pastilla, Arenal o Palmanova está cambiando a pasos agigantados porque la oferta que reciben nada tiene que ver con la que se les ofrecía hace tan sólo unos años.

Don Gabriel e imagino que sus hijos también tuvieron la genial idea de traer a Palmanova, su playa, a uno de los clubs más importantes del mundo, el Nikki Beach, que se inauguró tras una reforma bestial de los hoteles de Meliá que lo rodean. Fue llegar y tener la sensación de que lo que tanto ansiábamos para nuestra querida Mallorca estaba comenzando. El espectáculo de esa noche de blanco estaba en los escenarios y barras, pero más en los invitados y más todavía en el reservado donde recibía don Gabriel. Estaba exultante, lleno de energía, defendiendo con pasión el gran cambio que se estaba produciendo esa noche. Llegué a la fiesta con el por aquel entonces presidente José Ramón Bauzá, que ya estaba convencido, imagino, pues tras el saludo de rigor, Escarrer se centró en mí y me hizo partícipe del proyecto en un plis plas. Tenía tal capacidad de convicción que no hacían falta muchas palabras, ni muchos gestos. Bastaba con mirarle a los ojos y quedar hipnotizado por la fuerza y la vida que desprendían.

Nunca me ha fascinado la riqueza de los demás, ni tampoco la mía propia, pero la inteligencia, el tesón, la capacidad de trabajo de los que triunfan y hacen que los demás triunfen a su lado me deja siempre obnubilado. Ese hombre mallorquín, de porte aristocrático, sabía qué se traía entre manos. Hay mucho que agradecerle a él y a otros como él que sacaron a los mallorquines de la pobreza y la dureza de la tierra. Ahora muchos se llevarán las manos a la cabeza y dirán que el turismo ha sido lo peor que nos ha pasado. Pues bien, iniciativas como la de traer a grandes empresas del entretenimiento de fama mundial sólo pueden traer mejor oferta. Y de hoteles sé mucho.

La noticia es que este año Nikki Beach Mallorca se une al Salón Náutico Internacional de Palma con una experiencia exclusiva en el renovado Club de Mar, que está previsto acabe sus obras en dos meses. El nuevo Club es obra de los arquitectos César Jiménez de Tejada y María Hurtado, de Entresitio Arquitectos, y estamos deseando verlo de cerca.

Será gracias a Nikki Beach Mallorca que desembarca con su icónico entretenimiento en el Salón Náutico Internacional de Palma con la primera Lounge Party del evento y promete convertir el puerto en el punto más vibrante del Mediterráneo. Con cócteles al atardecer, buena música y el inconfundible estilo Nikki. Las velas se izan este 30 de abril y 1 de mayo en uno de los pantalanes. El Superyacht New Build Hub, Club de Mar, la nueva zona designada para acoger a los yates más grandes, recientemente renovada tras dos años de obras que culminan este mes de mayo.

Será una combinación perfecta de música y alta gastronomía de la mano de Aire Catering, en un entorno donde la elegancia náutica y el lujo se dan la mano. Esta colaboración refuerza el compromiso de Nikki Beach con la excelencia, la exclusividad y la celebración del buen vivir, en uno de los eventos más destacados del calendario náutico internacional. Los elegantes están deseando recibir su invitación, no lo duden. Serà gros como decimos en mallorquín del bueno. Au.