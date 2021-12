La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha informado este lunes en Twitter que ha dado positivo en Covid-19. La líder socialista ha asegurado que se encuentra bien, «gracias a la vacuna» y que sólo tiene síntomas leves. «Estoy guardando cuarentena y todos estos días seguiré trabajando vía telemática desde casa. Vacunémonos y especialmente en estas fechas», ha publicado. A su vez, el líder del PSC y ex ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha tenido que confinar después al haber sido contacto estrecho de Armengol.

Illa y Armengol estuvieron juntos durante el congreso del PSC celebrado este fin de semana. El primer secretario de los socialistas ha sabido del positivo de la presidenta balear cuando estaba en las instalaciones de la emisora RAC1 para dar una entrevista y se ha tenido que marchar al momento para confinarse.

Posteriormente, ha intervenido por vía telefónica y ha explicado que el sábado estuvo comiendo con Armengol y otros dirigentes socialistas, un rato que ha subrayado que fue «breve» pero en el que se quitaron la mascarilla.

Mientras, el Govern balear ha explicado que «a pesar de las dificultades propias de la enfermedad, Armengol seguirá al frente al frente de la gestión». Precisamente, este lunes comienza en el Parlament el pleno de debate de los Presupuestos autonómicos de 2022. Las sesiones se desarrollarán durante los próximos tres días. Asimismo, el miércoles por la tarde está prevista la reunión telemática de la Conferencia de Presidentes.

Acab de rebre la notícia. He donat positiu per Covid. Ja estic guardant quarantena i tots aquests dies seguiré fent feina via telemàtica des de casa. Estic bé i gràcies a estar vacunada només tenc símptomes lleus.

Vacunem-nos i especialment en aquestes dates, cuidem-nos!

— Francina Armengol (@F_Armengol) December 20, 2021