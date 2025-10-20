La presencia de un dron obliga a cerrar temporalmente el aeropuerto de Palma
La Policía Nacional trata de determinar por dónde ha accedido el dron no identificado y quién lo operaba
La presencia de un dron no identificado ha obligado este pasado domingo a cerrar durante al menos 35 minutos el aeropuerto de Son Sant Joan de Palma. Hasta 13 vuelos con destino a la capital balear han tenido que ser desviados y 22 han sufrido retrasos, algunos de más de una hora.
Los controladores aéreos avistaron un dron sobre las 19:00 horas de la tarde. La presencia de esta aeronave fue confirmada por al menos seis tripulaciones. Enseguida se dio el aviso y el aeródromo balear canceló su operativa de llegada durante un poco más de media hora, según Aena.
El incidente obligó a varios aviones a realizar esperas por el norte, sur y este de la isla para aterrizar o directamente desviarse a otros destinos como Ibiza, Menorca o Barcelona. Por otro lado, otros vuelos de salida programados para la tarde o noche del domingo sufrieron sendos retrasos
Finalmente, tras realizar las comprobaciones de seguridad, el aeropuerto de Son Sant Joan pudo retomar su actividad y funcionar con total normalidad.
⚠️ Avistado dron entre las pistas paralelas del aeropuerto de #Palma.
Al menos 6 tripulaciones lo confirman.
Tráfico en llegada interrumpiendo aproximación instruido a proceder a las esperas y puestas en marcha detenidas.
Rate cero.#SafetyFirst pic.twitter.com/ST204j6W4w
— 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) October 19, 2025
La Policía abre una investigación
Al tener conocimiento del incidente, la Policía Nacional desplegó su propio dron para tratar de localizar la pequeña aeronave, aunque sin éxito. Fuentes policiales han indicado que se ha abierto una investigación para tratar de esclarecer cómo han ocurrido los hechos.
Los agentes, han apuntado, tratarán de determinar por dónde ha accedido el dron no identificado y quién lo operaba.