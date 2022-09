Las preguntas que se hace el mallorquinismo tras el caso Sarver

Tal y como era de esperar la propiedad del Mallorca ha cerrado filas y ha asegurado de manera oficial que el proceso de venta que Robert Sarver ha iniciado en Phoenix «no es vinculante» y que aquí «todo sigue igual, sin ningún cambio accionarial». Sin embargo el mallorquinismo se hace muchas preguntas sobre el futuro inmediato del club que, de momento, no tienen contestación. Seguramente porque ni siquiera los propios implicados conocen la respuesta.

Conservará Sarver las acciones del Mallorca cuando ha dicho que vende las de los Suns? ¿En base a qué criterio?; ¿Mantendrá Kohlberg sus acciones en los Suns cuando siempre ha defendido a capa y espada a Sarver?; ¿Se mantendrá Nash en el accionariado del Mallorca si sigue en el mismo Sarver?; ¿Venderá Sarver sus acciones a Kohlberg? …y la más importante: ¿conoceremos por fin la composición real del accionariado del Mallorca?

El Mallorca es propiedad de una empresa llamada Liga ACQ Legacy Partners LLC inscrita en la ciudad de Wilmont, la segunda más grande de Delaware, uno de los estados fundadores de Estados Unidos, firmante de la Declaración de Independencia de 1776. Hay casi 4.000 kilómetros de distancia desde Delaware hasta Arizona, pero las ventajas fiscales que ofrece la antigua colonia inglesa son inmejorables. En un territorio de menos de un millón de habitantes hay registradas 1.100.000 sociedades, entre ellas la que controla el Real Mallorca.

De ACQ Legacy Partners LLC se sabe muy poco. Se conoce la identidad de tres de sus socios, Robert Sarver, Andy Kohlberg y Steve Nash, pero es un misterio su organigrama, la participación de cada uno de ellos o si existen más socios. Según la versión oficial tanto Sarver como Kohlberg detentan un número similar de acciones, pero lo cierto es que hasta la semana pasada, cuando Kohlberg definió a Sarver como un «propietario minoritario», todas las notificaciones oficiales del club se habían referido al banquero de Arizona como «máximo accionista». ¿Por qué este cambio repentino y radical de criterio? La respuesta oficial fue insistir de nuevo en que no había habido ningún tipo de cambio accionarial.

Pese a la versión del club -que no podía ser otra, desde luego- lo lógico es pensar que sí vaya a haber movimientos. No parece razonable que Sarver venda sus acciones en los Suns y en cambio mantenga las del Mallorca. Lo más probable es que haya traspaso y ahí Kohlberg aparece como el comprador más plausible…salvo que haya alguna sorpresa. En el club insisten en la vinculación del presidente -«que es absoluta»- y no mantienen dudas sobre el futuro. Al menos de puertas para dentro. De puertas para fuera sí que existe una sensación de incertidumbre sobre lo que puede pasar en los próximos meses.