Sarver pone en venta sus acciones en Phoenix y el Mallorca guarda silencio

Robert Sarver ha puesto en venta sus acciones del equipo masculino de la NBA de los Suns y del femenino de la WNBA de las Mercury. «En nuestro actual clima implacable, ha quedado dolorosamente claro que la expiación ya no es posible, que todo el bien que he hecho, o que aún podría hacer, se ve superado por las cosas que he dicho en el pasado. Por estas razones, estoy iniciando el proceso de búsqueda de compradores para los Suns y Mercury», ha anunciado en una misiva en la que no hay ni la menor referencia al Mallorca, club del que también es accionista, y que por ahora no ha hecho el menor comentario al respecto.

«Las palabras que ahora lamento profundamente ensombrecen dos décadas que unieron a la gente. Como hombre de fe que soy creo en la expiación y en el camino del perdón y esperaba que mi suspensión de un año me proporcionara tiempo suficiente enmendar mis errores, pero no puede ser», agrega Sarver, que insiste en que «no quiero ser una distracción para las buenas personas que trabajan para llevar la emoción del baloncesto a los aficionados de todo el mundo». «Seguiré trabajando para convertirme en una mejor persona», finaliza el banquero de Arizona, al que el Mallorca se había referido siempre, hasta la carta de Kohlberg de la pasada semana, como «máximo accionista».

Ni el presidente del club Andy Kohlberg ni ningún ejecutivo mallorquinista ha vertido hasta el momento la menor crítica sobre la conducta de Sarver, hasta el punto de que Kohlberg, en una carta que escribió la pasada semana, dijo que «no se encontró que la conducta de Sarver estuviera motivada por una animadversión racial o basada en el género».

Desde mi perspectiva, nunca he sido testigo de ningún comportamiento inapropiado basado en la raza o el género durante los veinte años que he sido socio comercial de Robert Sarver. De hecho, no seguiría formando parte de ninguna organización en la que personalmente presenciara o tuviera conocimiento de este tipo de comportamiento.

En su papel como propietario minoritario y miembro de la junta directiva del RCD Mallorca, Robert ha sido profesional en todas sus interacciones con el club. Ninguna de las conclusiones del informe de la NBA indica participación alguna, ni refleja de ningún modo, la forma en que se ha gestionado el RCD Mallorca desde que compramos el club en 2016.

Como presidente del Real Mallorca, puedo asegurar a todas las partes interesadas que el club siempre se ha gestionado de manera profesional, respetando los derechos de todas las partes interesadas, independientemente de su género, raza, orientación sexual, origen económico o religioso. Nuestro equipo de gestión y grupo propietario siguen comprometidos con la continuación de nuestros valores de integridad, respeto e inclusión. Este informe de la NBA no afectará nuestro compromiso con el éxito a largo plazo del RCD Mallorca y no cambiará la forma en que se gestiona el club en el futuro.

La noticia se produce sólo 24 horas después de que el Consell de Mallorca aprobara conceder una subvención de 750.000 euros de fondos públicos al Real Mallorca, equipo entre cuyo accionariado figura Robert Sarver, identificado en los comunicados oficiales del club, hasta la semana pasada, como «máximo accionista».