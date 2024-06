El PP traiciona a Vox y se une a la izquierda para colgar una bandera LGTBI en el Parlament el 28 de junio

El Parlament balear colgará el 28 de junio en su fachada principal la bandera LGTBI gracias a los votos a favor del PP y PSOE y el voto en contra de Vox. Un hecho que el presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne, ha tachado de «traición en toda regla» ya que «teníamos un acuerdo con el Grupo Popular en el que sólo se iban a colgar banderas o símbolos distintos a los oficiales por unanimidad».

En una rueda de prensa celebrada de forma urgente este jueves, Le Senne ha explicado que «la Mesa del Parlament ha llegado a un acuerdo, con mi voto en contra, que consiste en colgar la bandera LGTBI el día 28 de junio con los votos a favor del PP y del PSOE». Un símbolo que ha tachado de «divisivo» porque «no representa a todos los homosexuales, sino a un lobby».

«Me parece muy grave porque hasta ahora tenía un acuerdo con el PP en el que sólo se iban a colgar banderas o símbolos distintos de los oficiales si había unanimidad en la Mesa, cosa que no se respeta en este acuerdo», ha afirmado el presidente de la Cámara.

Desde Vox han mostrado su enfado con esta inesperada alianza entre el PP y el PSOE en relación al Día Internacional del Orgullo LGTBI. «La decepción es absoluta y vamos a estudiar si legalmente podemos hacer algo para frenar el acuerdo. También estamos a tiempo de que la Mesa rectifique y emplazo al PP a rectificar», ha indicado Le Senne.

Además, ha asegurado que «este mismo lunes el señor Rovira reiteró su compromiso de apoyarme en no colgar esa bandera no oficial. Mi sorpresa fue que durante el transcurso de la Mesa Rovira explicó que había recibido órdenes de votar a favor. Una decisión que no ayuda a mantener una buena relación y colaboración entre los dos grupos».

Cabe destacar que colgar la bandera LGTBI en la fachada principal del Parlament de Baleares era una petición de los independentistas de Més per Mallorca, que han visto como su deseo se hará realidad gracias a un PP que ha decidido entregarse a la oposición y traicionar a sus socios de Gobierno autonómico.

La izquierda apoya colgar la bandera LGTBI

El portavoz ecosoberanista en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha mostrado su «alegría y orgullo» por la decisión tomada por la Mesa de la Cámara balear.

Por su parte, el portavoz socialista, Iago Negueruela, ha asegurado que «es importante que no se produzca la situación del año pasado y que el Parlament no se avergüence de los derechos y las libertades de las personas, con independencia de su orientación sexual».

Desde Unidas Podemos también han valorado positivamente el acuerdo. La portavoz y única diputada de la formación morada, Cristina Gómez, ha destacado que este año se vuelve a la normalidad tras la muestra de «intolerancia y retroceso», cuando el Parlament decidió no colgar la bandera.

Y es que, a diferencia de este año, el verano pasado PP y Vox votaron en contra de desplegar la bandera LGTBI en el Parlament balear, con motivo de la celebración del Día del Orgullo. Los populares defendieron esta decisión argumentando que «en la fachada del Parlament sólo deben lucir los símbolos oficiales», una opinión que parece que ha cambiado viendo la decisión que ha tomado el partido este jueves.

En relación a esto, Le Senne ha explicado que «nuestra postura es que sólo los símbolos oficiales representan a todos. En la anterior legislatura había la costumbre de colgar todo tipo de símbolos».

Con todo, preguntado sobre si se dejará de colgar la bandera, Le Senne ha recalcado que «es obligatorio cumplir con los acuerdos de la Mesa». «Y no voy a dar instrucciones a ningún funcionario para incumplirlos».