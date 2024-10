El PP tras las nuevas irregularidades del Govern de Armengol en el ‘Caso Koldo’: «Nos preocupa mucho»

El PP balear denuncia nuevas irregularidades en la vinculación del Govern que presidía la socialista Francina Armengol con el Caso Koldo. En esta ocasión el portavoz popular en el Parlament balear, Sebastià Sagreras, se ha referido a los cinco contratos que el anterior Ejecutivo autonómico firmó por la vía de urgencia, por valor de seis millones de euros, con una empresa vinculada a la sociedad que alquiló el chalé del ex ministro José Luis Ábalos en Cádiz.

«Se habla de una facturación de unos seis millones de euros del Govern de Francina Armengol a una empresa relacionado con la misma administradora que pagaba el alquiler del chalé de Ábalos», ha manifestado este lunes el portavoz del PP en el Parlament balear. Concretamente fueron cinco contratos firmados con Injoo Technology, una empresa de móviles que fue constituida por la misma administradora que creó Have Got Time SL, la sociedad que alquiló el chalé a Ábalos en Cádiz en el verano de 2021.

Sagreras ha denunciado así estas nuevas informaciones que ha publicado este lunes El Confidencial: «Nos preocupa mucho. Y más tras saber que la ex consellera socialista de Salud, Patricia Gómez, mintió en la comisión de investigación al decir que no tuvo jamás contacto telefónico con Koldo García. Al igual que la ex presidenta de Baleares Francina Armengol, cuya relación era más afectuosa. Ya no son los cuatro millones de euros de mascarillas que no servían para nada y encima las dejaron caducar y no pidieron la devolución del importe. Ya no es el millón de euros dedicado a comprar PCR»

«El Govern de Prohens ya ha comunicado que auditará todos estos contratos y se sigue trabajando para recuperar todos estos millones de euros que salieron de los bolsillos de los ciudadanos y que han terminado en las cuentas corrientes de esta presunta trama de corrupción socialista», ha expresado el portavoz popular.

Sebastià Sagreras ha apuntado que «hay que depurar responsabilidades políticas, aunque los políticos de izquierdas no dimiten nunca».

Las mascarillas no cumplían los requisitos

El Govern balear dio el visto bueno a la compra de mascarillas fake por las que abonó 3,7 millones de euros pese a saber que no cumplía los requisitos en plena pandemia. Lo hizo cuando estaba al frente Francina Armengol, la actual presidenta socialista del Congreso de los Diputados.

El Servicio de Salud de Baleares (IB-Salut) emitió en 2020 un certificado de conformidad con el pedido de mascarillas a la empresa clave del caso Koldo, a pesar de que ya había recibido, dos meses antes, los resultados de los análisis, constatando que el material no cumplía con los requisitos de una mascarilla FFP2. Esta certificación se hizo el 12 de agosto de 2020 a solicitud de la empresa, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, y la firma un subdirector de Compras y Logísticas.

La socialista Armengol, además, se desmarcó en la comisión de investigación del Caso Koldo acerca de la compra de mascarillas de la trama: «Ni me enteré de que vino la Guardia Civil al IB-Salut a reclamar el expediente», aseguró. «Cuando vino la UCO no informaron de los resultados. El IB-Salut ofreció colaboración absoluta y ni a mí ni a la consellera Patricia Gómez se nos informó de nada porque la consellera estaba tranquilísima y no se nos dijo nada».