El PP critica el veto del PSOE de Armengol a OKDIARIO: «Condenamos este ataque a la libertad de prensa»

El PP de Baleares ha condenado el veto del PSOE de Francina Armengol a OKBaleares, la edición de OKDIARIO en las Islas, que impidió la entrada de este medio de comunicación al XV Congreso del partido celebrado en Palma a pesar de haber solicitado una acreditación de prensa.

A través de un mensaje en la red social X, el PP balear que lidera Marga Prohens ha condenado de manera tajante el veto del PSIB a OKDIARIO y se ha solidarizado con este digital. «Los que hablar de calidad democrática y de amenazas a la democracia vetan la entrada a sus actos a medios de comunicación. Nuestro apoyo a los periodistas de OkBaleares y condena frente a este ataque a la libertad de prensa».

Els que xerren de “calidad democrática” i de “amenazas a la democracia”, veten l’entrada als seus actes a mitjans de comunicació. El nostre suport als periodistes d’@ok_baleares i condemna davant aquest atac a la llibertat de premsa. 🔗https://t.co/QDaJlldiDY pic.twitter.com/2P4PTuJ4MC — PP Balears (@ppbalears) March 22, 2025

Y es que este digital no pudo acceder al interior Hipotels Gran Playa de Palma, lugar elegido por los socialistas para celebrar el acto que contaba con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y donde Francina Armengol va a ser reelegida como secretaria general de la formación en el archipiélago. «No podéis acceder, vuestra solicitud de acreditación no ha sido aceptada», indicaron los responsables de prensa que custodiaban la puerta principal del recinto.

«Libertad en entredicho»

El diario digital La Voz de Ibiza también se ha hecho eco del veto del PSOE a OKDIARIO. El medio que dirige Agustí Sintes titula en su noticia «Lo nunca visto: Armengol impide el acceso de un medio al congreso del PSIB-PSOE», denunciando el ataque a la libertad de prensa y de información en un acto en el que el propio Pedro Sánchez hizo varios alegatos a favor de la libertad y de la democracia.

Además, La Voz de Ibiza ha recopilado otros episodios pasados en los que el mismo PSOE ha impedido el acceso de periodistas de OKDIARIO a sus actos públicos del partido. En septiembre de 2023, el medio que dirige Eduardo Inda fue vetado en el acto de apertura del curso político del PSOE en Málaga, celebrado el 2 de septiembre, donde participaron Pedro Sánchez, Francina Armengol y varios ministros.

En febrero de 2024, este medio tampoco pudo asistir a la reunión interparlamentaria del PSOE celebrada en A Coruña, en la que Sánchez lanzó la precampaña de las elecciones gallegas.

En el caso de este pasado sábado, el responsable de comunicación del partido aseguró que el PSOE no quiso aceptar la solicitud de acreditación de este medio de comunicación, aunque dijo desconocer el motivo. «Es el partido quien hace los listados de medios acreditados, no es cosa mía. A mí sólo me pasan la lista directamente».

Preguntado acerca de si esto puede suponer un claro ataque a la libertad de prensa, el responsable de comunicación echó balones fuera: «Yo ahí no entro en absoluto».