El Partido Popular y Vox han coincidido este viernes en señalar que la encuesta de OKDIARIO sobre la intención de voto en Baleares ratifica la línea ascendente de ambas formaciones. Los resultados del sondeo auguran un vuelco en el mapa político de las Islas, con el fin de la hegemonía de la actual presidenta Francina Armengol y del pacto de izquierdas formado por PSOE, independentistas de Més y Podemos.

En detrimento de ello, la derecha balear consigue imponerse en las urnas el próximo 28 de mayo, pues la suma de PP y Vox da 30 diputados, justo la mayoría absoluta en un Parlamento autonómico de 59 escaños. El Partido Popular de Marga Prohens ganaría claramente las elecciones consiguiendo 22 diputados, seis más de los que tiene ahora. No en vano, el mayor crecimiento lo experimenta Vox, que pasa de tres a ocho escaños.

Sobre la OKENCUESTA se ha pronunciado el portavoz del PP en el Parlament, Toni Costa. «Constatamos con satisfacción cómo el PP es la fuerza política que genera más confianza entre la ciudadanía de Baleares», ha manifestado Costa. A renglón seguido, el portavoz popular ha tildado de «muchísima diferencia» los siete puntos de ventaja que obtiene el PP con respecto a la segunda fuerza, el PSOE, que baja de 19 a 15 escaños.

«Por otro lado, el PP es el partido que más crece en relación a 2019 y, al mismo tiempo, el que posee una tendencia claramente creciente en los últimos meses», ha afirmado Costa, para añadir lo siguiente: «Esperamos que esta tendencia continúe a lo largo de los próximos 100 días y que el 28 de mayo podamos conseguir una amplia mayoría que permita desalojar a Francina Armengol del Consolat con un gobierno en solitario».

El portavoz del PP en Baleares ha concluido así: «Finalmente, del análisis de la encuesta se constata claramente que una cantidad nada despreciable de votos podría no obtener representación. Por ello, es muy importante concentrar todo el voto en el Partido Popular para que el perfil de votante moderado liberal de centroderecha reformista obtenga la máxima representación. Una circunstancia que evidentemente sólo se consigue si concentramos todo el voto en el PP».

Por su parte, la presidenta de Vox Baleares, Patricia De las Heras, también ha aprovechado la publicación de la OKENCUESTA para exponer algunas valoraciones al respecto. «En Vox siempre somos cautelosos a la hora de valorar los sondeos, si bien la tendencia que muestra OKDIARIO va en la línea de lo que es una realidad. Y es que cualquier posibilidad de cambio en el gobierno de las Islas Baleares pasa por nosotros», ha manifestado la diputada de Vox en el Congreso.

Asimismo, la actual número 1 de Vox en Baleares desde que el pasado mes asumiera la presidencia del partido ha declarado que «no hay ecuación posible sin Vox. Los tiempos de las mayorías absolutas han pasado». De las Heras ha añadido que «el PP debe entender que el bipartidismo ya no tiene sentido y que cada vez es más difícil, por no decir imposible, ya que el PSOE ha pisoteado los derechos de los ciudadanos. Sánchez y Armengol han elegido a los peores socios, a los que se aprovechan del Estado de derecho para destruirlo».

Finalmente, la candidata parlamentaria de VOX por Ibiza ha cerrado su intervención lazando un mensaje claro: «La oportunidad es ahora. Las consecuencias para Baleares y España si no conseguimos entendernos para favorecer el cambio pueden ser desastrosa».