El PP balear critica «la hipocresía» del líder independentista que ha vendido su casa a una extranjera

La portavoz adjunta del Partido Popular en el Parlament balear, Marga Durán, ha criticado este lunes la doble vara de medir del número 2 de Més per Mallorca, Jaume Alzamora, por haber vendido su vivienda de Artà a una ciudadana extranjera cuando su propio partido propone prohibir la venta de inmuebles a foráneos. Durán ha recordado que es un acto hipócrita y que además no se puede prohibir: «Tenemos una normativa europea», ha recalcado.

«La gente sabe perfectamente lo que es la hipocresía y lo que no se puede hacer es predicar una cosa y luego hacer otra». Así de claro ha hablado Marga Durán refiriéndose a la noticia de OKDIARIO en la que se informaba de que el líder independentista de Més per Mallorca Jaume Alzamora había vendido su casa a una ciudadana alemana. «Nosotros siempre hemos dicho que estamos en contra de la limitación de vender viviendas a extranjeros. Primero porque no es posible. Tenemos una normativa europea que lo prohíbe. Pero hay partidos como Més per Mallorca que quieren imponer esta medida», ha subrayado.

Durán ha explicado la postura de su partido respecto a una cuestión que plantea la hipocresía de Més per Mallorca: «Llama la atención que quien propone, tanto en el Consell Insular de Mallorca como en los otros consells, y también en el Parlament balear, normas para impedir que los residentes extranjeros puedan comprar una vivienda en las Islas, ellos vendan una vivienda a un extranjero. La gente sabe perfectamente lo que es la hipocresía y lo que no se puede hacer es predicar con una cosa y luego hacer otra».

La portavoz adjunta de los popular ha explicado que esta incongruencia es ilegal. «Hoy por hoy no se puede prohibir. Y en Més per Mallorca lo saben. Cogen la bandera de la prohibición de venta de viviendas a extranjeros cuando ven que es imposible y son ellos mismos quienes lo hacen», ha criticado.

Durán ha concluido su intervención respecto a este tema manifestando que «nunca nos hemos metido en las decisiones que se toman a nivel personal. Ni en las decisiones de partido ni en las decisiones personales. En eso no voy a entrar, pero la verdad es que nos llama la atención».

Críticas de Llorenç Galmés

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, se ha sumado a las críticas dirigidas al portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Jaume Alzamora, sobre la venta de una propiedad a una compradora alemana: «Es una falta de principios», ha manifestado.

En declaraciones a los medios tras presentar un plan de mejoras de accesos a Palma, el líder insular ha lamentado que los independentistas «prediquen lo que no creen».

Galmés ha rechazado que desde Més se defienda no vender chalés a extranjeros y prohibir las piscinas, «pero cuando tienen la oportunidad de hacerlo son los primeros».