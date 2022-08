El PP avalará la compra de una vivienda a los menores de 35 años si gobierna en Baleares en 2023

Mientras la presidenta socialista del Ejecutivo balear, Francina Armengol, ha expulsado del mercado inmobiliario a los residentes en las Islas al convertir la adquisición de una vivienda en un imposible, tras impulsar durante estos siete años toda una batería legislativa de medidas urbanísticas restrictivas encorsetando y restringiendo su construcción, la número uno del PP en Baleares, Margalida Prohens, ha propuesto ante esta realidad que el Govern actúe como avalista de jóvenes menores de 35 años en la compra de su primera vivienda, medida que promete aplicar si gobierna a partir de 2023.

Prohens ha precisado que muchos jóvenes tienen un problema con la financiación, no tanto por el importe de las cuotas mensuales de la hipoteca, sino porque no disponen de ahorros suficientes para la entrada que se le exige, de un 20% del valor del inmueble, más impuestos y otros gastos.

Este programa de compra joven se pondría en marcha mediante convenios con entidades financieras y se fijaría un límite de precio en las viviendas para evitar la especulación.

«No podemos resignar a los jóvenes a que su única aspiración sea una habitación en un piso compartido o tener que recurrir a ayudas de alquiler o a alquiler social», ha afirmado la dirigente del PP subrayando el hecho de que «los jóvenes difícilmente pueden tener ahorrado» el dinero necesario para la entrada de un piso «teniendo en cuenta los sueldos, el nivel de vida y el momento inflacionista».

Si los precios del alquiler han subido un 50 por ciento en Baleares en los últimos siete años y los de compra, un 80 por ciento, es evidente, como ha destacado Prohens, que la política de vivienda impulsada por Francina Armengol «ha fracasado».

«No sólo no ha arreglado el problema sino que lo ha agravado. No es una buena noticia que en una semana 700 jóvenes hayan pedido ayudas al alquiler, no es un motivo de alegría como ha hecho ver Armengol, porque evidencia la dificultad que tienen los jóvenes para poder acceder a una vivienda», ha sostenido Prohens recordando que esta iniciativa de avalar a los jóvenes se ha puesto en marcha en otras comunidades autónomas gobernadas por el PP, y ha tenido «una muy buena acogida».

También la presidenta de los populares de las Islas ha anunciado un paquete de incentivos fiscales en esta materia como una nueva deducción en el IRPF para «hacer atractivo, sin autoritarismos ni imposiciones», que los propietarios saquen los pisos al mercado de alquiler.

En esta línea, ya ha avanzado que su formación anunciará «más medidas para los propietarios» dado que si hay viviendas vacías, es «porque no hay una motivación real para ponerlas en el mercado».

El PP también suprimirá impuestos a la compra de primera vivienda para menores de 30 años y reducciones a la mitad para menores de 35 años, familias numerosas y personas con discapacidad.

Para Prohens, «Armengol ha errado con el diagnóstico» y se ha equivocado al «abordar la política de vivienda exclusivamente desde el sector público» y enfocándola únicamente a colectivos vulnerables.

«Se ha confundido hacer política de vivienda con hacer política social y el problema ya no sólo afecta a las rentas bajas», lamentó la número uno del PP balear.