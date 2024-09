El PP se abstendrá y permitirá a Gabriel Le Senne seguir como presidente del Parlament

Gabriel Le Senne (Vox) seguirá como presidente del Parlament balear gracias a la abstención del PP que lidera Marga Prohens en la votación de la moción presentada por los partidos de la izquierda para su destitución por el incidente del pasado 18 de junio cuando durante la sesión plenaria rasgó una foto de Aurora Picornell, La Pasionaria de Mallorca, convertida en todo un símbolo de la lucha contra el franquismo por el PSOE y los independentistas de Més.

El PP, que firmó un pacto con Vox que permitió la investidura de Marga Prohens como presidenta de Baleares, no ha develado formalmente el sentido de su voto en la moción de remoción para echar a Le Senne alegando siempre que la decisión la tomaría en función del desarrollo del pleno extraordinario celebrado este martes. Finalmente, como ha podido averiguar OKDIARIO, se abstendrá y Le Senne seguirá como presidente del Parlament.

La aprobación de la moción para echar a Le Senne requiere el voto a favor de tres quintas partes de la Cámara y la abstención del PP será suficiente para que el sí no sume los 35 votos necesarios.

Es la segunda vez durante esta legislatura que Le Senne logra salvar su cargo de presidente del Parlament. El pasado mes de enero cinco de los siete diputados de Vox se sublevaron y echaron a Le Senne del grupo parlamentario. Los rebeldes de Vox, que también expulsaron del grupo a la propia presidenta del partido, Patricia de las Heras, exigieron la destitución Le Senne como presidente del Parlament al haber sido expulsado del grupo que propuso su nombramiento.

Le Senne amagó entonces con dejar el cargo pero antes solicitó un informe a los letrados de la Cámara que desautorizaron su expulsión – y la de Patricia de las Heras- del grupo parlamentario. El argumento de los letrados fue que la expulsión se realizó sin la existencia de una convocatoria previa donde figurara un punto en el orden del día expresamente referido a la expulsión de dichos diputados. Este informe frustró el cese de Le Senne como presidente de la Cámara, que era el gran objetivo de los rebeldes.

Ahora ha sido la izquierda la que ha buscado por todos los medios la expulsión de Le Senne por el incidente con la fotografía de Aurora Picornell pero no ha conseguido su objetivo al no contar con el apoyo del PP.

A las 10.00 horas de este martes se ha celebrado la Junta de Portavoces y, después, con bastante retraso, el debate y la votación en un pleno presidido por el vicepresidente del Parlament, Mauricio Rovira (PP). Le Senne, por su parte, ha ocupado uno de los escaños reservados para los miembros de la Mesa.

La convocatoria del pleno extraordinario se acordó por unanimidad en la Diputación Permanente del pasado 7 de agosto, si bien con protestas de la oposición por la fecha, puesto que el pleno se celebra dos meses y medio después de la presentación del escrito de remoción y una semana antes de que comience el periodo extraordinario de sesiones.

Cabe recordar que en medio de la tramitación de la moción, el líder de Vox, Santiago Abascal, anunció que su formación salía de los gobiernos de coalición con el PP en varias comunidades autónomas y que retiraba el apoyo parlamentario en Baleares. Al día siguiente, la presidenta del Govern, Marga Prohens, en rueda de prensa dijo que «no se entendería» que Le Senne siguiera en el cargo ya que éste resultó del acuerdo de investidura.

Asimismo, el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, señaló el pasado viernes que el Govern no pide el «cese» de Le Senne como tal, pero sí mantiene que por «coherencia» debería dimitir él mismo al romper Vox el pacto en Baleares.

Por su parte, el presidente de la Cámara señaló, durante la Diputación Permanente, que no tenía intención de dimitir por el episodio de la foto de Aurora Picornell, mostrándose «bien tranquilo» y dispuesto a seguir con su trabajo «mientras el pleno quiera».

En relación al pacto entre PP y Vox, confió en que «las partes puedan entenderse y ser razonables» «Creo que los grupos tienen que hablar, a mí no me concierne y yo, como siempre he dicho, estoy a lo que considere el pleno», declaró.