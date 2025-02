Negueruela se defiende de las denuncias de abuso sexual que afectan a su partido atacando a OKDIARIO

El portavoz del PSOE de Baleares, Iago Negueruela, se ha negado a pronunciarse sobre las nuevas denuncias anónimas sobre abuso sexual que apuntan a dirigentes de su partido y de los independentistas de Més per Mallorca. «Le voy a decir lo de siempre, no le contestaré. Mantengo la posición que tiene mi formación política frente a su medio», ha afirmado el ex conseller del Govern balear que presidía Francina Armengol.

Y es que la cuenta de Instagram @abusos_baleares que destapó el caso de Juanjo Martínez apunta este miércoles a más políticos de la izquierda balear en casos de acoso sexual. Las recientes acusaciones publicadas de manera anónima señalan a varios dirigentes de izquierdas, que podrían salpicar a PSOE y Més per Mallorca, tanto de ámbito autonómico como local, de abusar, amenazar, insultar y maltratar a mujeres.

Respecto a esto, Negueruela no ha querido dar ningún tipo de declaraciones a OKDIARIO. «Publican mil y una cosas y siempre es falso todo lo que han publicado. Buscan siempre ese tipo de confrontación, no la encontraran una vez más. Por tanto, no le daré ningún tipo de contestación», ha indicado el portavoz del PSOE balear en el Parlament.

Tras la pregunta de un periodista de este digital en el Parlament balear, Negueruela se ha negado a contestar y, a diferencia de otras veces, se ha marchado rápidamente de la rueda de prensa, sin dar posibilidad a que vuelve a ser cuestionado.

En las denuncias de este miércoles se describe al presunto abusador como un «político de izquierdas del Govern de origen peninsular» que le gusta «salir por el centro de Palma tomando cañas para seducir a compañeras de trabajo aprovechando su ideología basada en el sindicalismo». Lo tachan de actuar como un «misógino» y «narcisista de manual» que «explota en incontrolables ataques de ira, incluso en público, si no consigue lo que quiere».

Además, acusan a este político de izquierdas del que todavía no ha trascendido su identidad de «acosar a una alcaldesa en un concierto» mientras su entorno y su partido lo protegía. «Grita, veja, miente, manipula, es infiel, maltrata, y cuando ya no le sirves o lo rechazas te aparta laboralmente», señalan.

No es la primera vez que Negueruela se niega a responder a OKDIARIO

No es la primera vez que Iago Negueruela se niega tajantemente a responder a OKDIARIO en rueda de prensa. En octubre de 2024, el portavoz socialista no quiso pronunciarse sobre el caso Koldo. Preguntado acerca de cuestiones que tienen que ver con la trama corrupta, Negueruela se negó a responder con un simple «siguiente pregunta» y cerró manifestando que «hay preguntas que definen más a quien las hace».

Un hecho que provocó que la Asociación de Periodistas de las Islas Baleares (APIB) criticara la actuación del portavoz del PSOE en el Parlament balear tras negarse a responder las preguntas de OKDIARIO en rueda de prensa y haber calificado a este periódico de «medio de no comunicación».

En un comunicado publicado en la red social X [antes Twitter], la APIB manifestó que considera «que los políticos no tienen competencia para definir quién es periodista ni deben interferir en la profesión», haciendo alusión al descalificativo usado por Negueruela para referirse a OKDIARIO.