Los policías de Baleares consideran que el Gobierno de Pedro Sánchez les está discriminando. Desde que a finales de febrero el Govern balear anunciara la aprobación de la subida del plus de insularidad para determinados funcionarios la organización sindical SUP Baleares no ha cesado de recibir llamadas telefónicas y mensajes de policías indignados por la situación que están viviendo, anuncian en un comunicado de prensa.

Desde SUP aplauden la decisión del Ejecutivo autonómico por la medida tomada y consideran oportuno volver a dar voz a todos esos policías que les han contactado mostrando su indignación.

Desde la organización policial se preguntan eso mismo. ¿Y los policías nacionales qué?. «Seguimos sufriendo la misma situación desde hace años. Los funcionarios policiales no quieren venir a trabajar a Baleares, lo que, repercute en la ciudadanía. Basta ver los índices de criminalidad publicados por el Ministerio de Interior», denuncian en el comunicado.

Pese a llevar años denunciando la situación desde el SUP expresan su rechazo: «aquí nadie hace nada», argumentan. Agradecen las buenas palabras pero a la hora de la realidad hechos ninguno, excepto una deducción fiscal aprobada por el Govern balear para este ejercicio fiscal. Desde SUP expresan que «no olvidemos que los policías nacionales no dependemos de la CCAA, motivo por el que agradecemos al Govern balear tal medida».

Desde la organización policial critican además la actitud de la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol «es mallorquina, fue la presidenta de la CCAA y la gente pensará: ¿Qué mejor momento para velar por sus ciudadanos y funcionarios? Pues no, de momento por los policías nacionales no ha hecho nada».

Desde el SUP manifiestan que «el Govern balear ha demostrado que cuando se quiere se puede» e insisten en que «el Gobierno nacional, de quien dependemos, nos tienen abandonados». Piden que «hagan lo que deben, aunque quizá Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlaska, Francina Armengol y Carles Puigdemont tengan otras prioridades o directamente no quieran».

Bajada de impuestos en Baleares

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se puso el pasado mes de agosto de 2024 manos a la obra para garantizar condiciones laborales dignas a los agentes y funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado destinados en Baleares.

La mandataria del PP manifestó entonces su intención de aprobar una rebaja de impuestos en vivienda y transporte a los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil que trabajen en las Islas con un único objetivo: frenar la huida de los agentes a la Península por el elevado coste de vida que hay en Baleares.

Es una medida que desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ya han aplaudido y valoran positivamente, pero exigen a la líder del Ejecutivo autonómico que dichas desgravaciones fiscales, que podrían entrar en vigor este mismo año, se amplíen a todos los funcionarios del Estado.

Y es que para un policía o guardia civil trabajar en Baleares es totalmente insostenible. Según ha explicado a OKDIARIO el portavoz del SUP en el archipiélago, Manuel Pavón, cada año se van de las Islas un 25% de la plantilla. «Ahora está viniendo gente nueva de Ávila, que el año que viene, en cuanto puedan, volverán a pedir para irse. Esto es cíclico, pasa año tras año», asegura este agente.

Se trata de una problemática preocupante, pues según indica Pavón, «esto provoca que las plantillas no se asienten y se fidelicen», entre otras cosas, porque muchos de los policías y guardias civiles destinados a Baleares se ven obligados a dormir en sus propios vehículos, furgonetas e incluso en pisos patera.