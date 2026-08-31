La Policía Local sorprende a un conductor en Palma con matrículas provisionales de otro coche

La Policía Local de Palma ha investigado a un hombre de 32 años, de nacionalidad española, después de descubrir que circulaba por la ciudad con unas matrículas provisionales que, según comprobaron los agentes, estaban asociadas a otro vehículo.

Ocurrió el pasado 28 de agosto, alrededor de las 17.00 horas, durante un control preventivo en el camí de Son Hugo. Agentes de la USEI, en colaboración con la UMOT, dieron el alto de forma aleatoria a un turismo que circulaba con placas de matrícula provisionales.

A simple vista, la documentación que presentó el conductor parecía estar en regla. Pero la comprobación de las matrículas en la base de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) hizo saltar las alarmas: los números correspondían a un turismo de otra marca y modelo.

Y no era la única irregularidad. Los policías comprobaron además que las placas temporales tenían el permiso de circulación caducado y que el vehículo carecía del seguro de responsabilidad civil obligatorio.

Ante las preguntas de los agentes, el conductor se puso nervioso. Explicó que trabajaba como mecánico y reconoció que las placas eran suyas y que él mismo las había colocado en el coche. Según manifestó, se las había proporcionado una gestoría junto con la documentación del vehículo.

Los agentes revisaron entonces esos documentos y descubrieron una nueva contradicción. La matrícula que figuraba en la documentación provisional no coincidía con las placas que llevaba instaladas el turismo. Sin embargo, esa matrícula sí era la que correspondía con el número de bastidor del vehículo.

Ante las irregularidades detectadas, los agentes instruyeron diligencias judiciales contra el hombre, que quedó investigado, no detenido, por un presunto delito de falsificación de documento público. También se tramitaron las correspondientes denuncias administrativas.

Las placas fueron intervenidas por la Policía Local y el turismo acabó retirado por la grúa municipal y trasladado al depósito de Sa Riera. La Sala de Atestados remitió las diligencias a la autoridad judicial.