Alarma en las piscinas de Son Hugo de Palma: un italiano se atrinchera en el vestuario femenino para ver a las niñas ducharse

La preocupación se ha instalado entre los padres y madres de los jóvenes deportistas que entrenan a diario en las piscinas de Son Hugo, en Palma, tras el incidente ocurrido este pasado sábado, en torno a las 13 horas, durante una jornada de competición y que ya está siendo investigado por las autoridades.

Según relatan varios testigos, un hombre accedió presuntamente al vestuario femenino donde se atrincheró y permaneció durante un tiempo en su interior mirando como se duchaban las niñas. Fueron los propios usuarios quienes alertaron de la situación al sospechar de su comportamiento, lo que provocó momentos de gran tensión entre las familias presentes en las instalaciones. Fuentes policiales han confirmado a OKBALEARES que dos patrullas acudieron al recinto e identificaron al individuo, un ciudadano italiano de mediana edad. Según dichas fuentes, el hombre manifestó a los agentes que se había equivocado de vestuario.

No obstante, algunos testigos aseguran que no sería la primera vez que se produce un episodio similar y sostienen que el individuo habría protagonizado comportamientos parecidos con anterioridad. Estas manifestaciones forman parte de la investigación y deberán ser verificadas por los investigadores.

El caso ha pasado a manos de la UFAM (Unidad de Atención a la Familia y Mujer), especializada en este tipo de delitos. Entre las diligencias abiertas se encuentran la solicitud de las grabaciones de las cámaras de seguridad, así como la toma de declaración a varios padres y testigos presentes el día de los hechos. Fuentes conocedoras del caso señalan que, una vez concluya la investigación y si se confirman los indicios, podrían adoptarse medidas judiciales, entre ellas la detención del investigado y la solicitud de medidas cautelares, decisión que corresponderá a la autoridad judicial.

Mientras tanto, el episodio ha generado una enorme inquietud entre las familias. Muchos padres recuerdan que sus hijos pasan entre dos y tres horas diarias entrenando en Son Hugo y que habitualmente permanecen solos dentro del recinto mientras ellos esperan en el exterior o regresan más tarde para recogerlos.

«Siempre hemos pensado que era un lugar seguro. Dejamos allí a nuestros hijos porque confiamos en que están protegidos, pero ahora esa tranquilidad ha desaparecido», explica uno de los padres afectados. La preocupación aumenta porque, según relatan algunos usuarios, en los últimos días también se habría advertido de la presencia de una presunta carterista en Son Hugo, un hecho que ha incrementado la sensación de inseguridad entre quienes acuden diariamente al complejo deportivo.

Las familias reclaman ahora un refuerzo de la seguridad en Son Hugo, mayores controles de acceso a los vestuarios, más vigilancia y protocolos específicos para proteger a los menores. Consideran que, independientemente del resultado de la investigación, este episodio debe servir para revisar las medidas de seguridad y evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

La investigación policial continúa abierta y serán las diligencias de la UFAM y, en su caso, la autoridad judicial las que determinen finalmente si existió algún delito y las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos. Para evitar cualquier tipo de incidente, la Policía Nacional tomó medidas de inmediato y reforzó su presencia.