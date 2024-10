Podemos tacha de «racista» exigir cinco años de residencia en Baleares para alquilar un piso público

La única diputada de Unidas Podemos en el Parlament balear, Cristina Gómez, ha considerado que el anuncio hecho por parte de la presidenta del Govern, Marga Prohens, este martes, durante el Debate de Política General de Baleares, de que los interesados en acceder a una de las viviendas del programa Alquiler Seguro en régimen de alquiler tendrán que acreditar cinco años de residencia, igual que con las viviendas protegidas, «suena a clasismo e, incluso a racismo».

Gómez se ha pronunciado así, en una rueda de prensa, en la que ha criticado que la presidenta Prohens «haya desvinculado «totalmente la falta de vivienda y los precios especulativos de lo que es el monocultivo turístico o la masificación turística» que, según la diputada de Unidas Podemos, «son las dos caras de una misma moneda».

«En Baleares el principal factor de empobrecimiento y que provoca que más de un 80 por ciento de la población tenga un perfil socioeconómico que le permitiría acceder a una vivienda de protección oficial, porque cumpliría los requisitos, no puede acceder a una vivienda no por las ganancias de las familias, que casi todas son trabajadoras, si no por el precio. No tenemos un problema de colectivos vulnerables, sino de precios», ha hecho hincapié.

En este contexto, la diputada se ha quejado de «las lágrimas de cocodrilo» de la presidenta, cuando ha pedido a los grupos que no piensen que a ella no le importe lo que está pasando, ni que a ella le gusta que haya asentamientos de barracones y caravanas, y que no se hace cargo de esta circunstancia.

Esto, ha asegurado, «ha sido una «comedia» porque «su propio partido, esta semana, en Ibiza ha votado no a constituir la mesa 13 de vivienda del Pacto por la Sostenibilidad», su partido que, ha recordado, gobierna en el Ayuntamiento de Santa Eulària y en el Consell de Ibiza, además de en la comunidad y que «aún es el momento de que le ofrezcan alguna solución a las familias de Can Rova que, aunque a ella le den pena, siguen en la calle», ha hecho hincapié Gómez, calificando por este motivo «indigno» el discurso de la presidenta en el Debate.

La diputada de Unidas Podemos ha reprochado en este sentido a la presidenta Prohens que «crea que el problema del mercado inmobiliario se solucionará construyendo más», lo cual «podría reflejar», ha continuado, «que no tienen ni idea de como funciona el mercado inmobiliario pero es al revés, lo saben muy bien» porque «el PP es el responsable de la mayor burbuja inmobiliaria que vivió este país y, después vienen las crisis económicas y financieras, y cuando la gente se queda sin casa, es que ya lo hemos vivido, y se está volviendo a las políticas neoliberales y liberalizadoras del PP».

Asimismo, Gómez ha recriminado a la dirigente autonómica que no haya tenido «ni una palabra del alquiler turístico, ni legal ni ilegal, ni a las segundas residencias». «Una grandísima parte de las viviendas de esta comunidad autónoma están derivadas al tercer sector del alquiler turístico porque grandes plataformas, fondos buitre, inversionistas han decidido que la vivienda ha de dejar de ser un bien de uso y ser un bien de inversión», ha explicado. «El hecho de no haber hablado de turismo y de vivienda demuestra que vienen a hacer lo que han hecho siempre desde el PP», ha destacado.

La diputada de Unidas Podemos ha denunciado por otro lado que la presidenta Prohens haya hablado del Decreto de Simplificación Administrativa, refiriéndose solamente a las «bondades» del mismo mientras «ha callado la amnistía de edificaciones en rústico».

También, ha hecho un comentario sobre la relación que mantiene la presidenta con el Estado. Pues, ha dicho, «mientras está perdonando impuestos a los millonetis de la comunidad autónoma, se queja de que el Estado no pasa suficiente dinero a Baleares o de como dejará a Baleares y a Madrid la situación de Cataluña». «No es incoherencia, yo diría que es tener la cara forrada», ha considerado.

De igual manera, ha añadido Gómez, «mientras dice estar preocupada por la vivienda y pide colaboración al Estado desde un punto de vista económico y financiero, tiene una ley estatal de vivienda que tiene una tabla de precios de alquiler referenciado que no ha querido aplicar para que los ciudadanos de estas islas puedan ver como dejan de subir sus alquileres e, incluso, podrían llegar a bajar».

«No han querido porque esta es la estrategia del PP en todas las comunidades autónomas de este país», ha lamentado, «como tampoco han querido limitar la compra de segundas residencias a no residentes». «Eso sí», ha hecho hincapié, «para la vivienda social carnet de residente, que expliquen por que han pasado de dos a cinco años», ha animado la diputada de Unidas Podemos a la presidenta del Govern.

También, Gómez se ha quejado de que el Govern, «en vez de aplicar la tabla de precios referenciados» para limitar los precios del alquiler, lo que hará será «decidir a qué precio pagará a los propietarios el alquiler del plan de Alquiler Seguro, asesorado por los agentes de la propiedad inmobiliaria (APIs), que trabajan a comisión», de manera «legal», ha precisado, preguntándose sin embargo, y teniendo a mano la tabla de precios referenciados, «que se podría aplicar sin tener que pagar a los APIs», si «el decalaje que habrá entre el precio de mercado y la tabla de referencia de precios de alquiler no sería una malversación de fondos públicos».

Por todo ello, ha avisado, «Unidas Podemos estará muy atenta a los regalos a rentistas, fondos buitres y empresas inmobiliarios» porque parece que «sí estamos para regalar a los rentistas pero cuando vienen migrantes sacamos números de que cuesta un menor no acompañado y nos pasamos la humanidad por el forro», ha criticado.

Finalmente, y hablando de humanidad, la diputada de Unidas Podemos ha considerado «repugnante» la «complicidad» demostrada por la presidenta del Govern con el estado de Israel, al citar para acabar su discurso a una gobernante de este estado, en un día como hoy, «en el que Israel está invadiendo el Líbano y acaba de asesinar a 1.400 libaneses», todo «viniendo de 40.000 asesinatos de palestinos».