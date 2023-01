La Plataforma de Profesores por la Libertad de Elección de Lengua ha arremetido contra los espías del catalán que exigen a los docentes de Baleares velar por su imposición en los centros de enseñanza públicos y concertados en colaboración con la Inspección Educativa del Govern balear. A través de una carta dirigida a la presidenta Francina Armengol, la plataforma perteneciente a la Asociación Hablamos Español ha manifestado su total desacuerdo con «la imposición del catalán en las aulas y fuera de ellas con la ayuda del Gobierno de las Islas, impregnando la administración educativa balear, algo que ya nos resulta familiar desde este extremo del péndulo de nuestra decadencia reciente».

«Nosotros, Plataforma de Profesores por la Libertad de Elección de Lengua, pertenecientes a la Asociación Hablamos Español, que sólo impregnamos a gratuidad que sufrimos de corrientes espinales endógenas ante ciertas noticias (¡así somos, así padecemos!), no conseguimos entender cómo la primera palabra de nuestro título coincide con la homóloga de tal Plataforma per la Llengua que, por estar suculentamente subvencionada, bien debería rebautizarse como Chiringo per la Llengua», afirma la plataforma de profesores de Hablamos Español.

La carta de los profesores prosigue así: «Las pretensiones de estos señores, apertrechados en la opulencia que concede el favor político, son conocidas: que los equipos directivos escolten la figura del coordinador lingüístico (policía lingüística); que los profesores hablen siempre en catalán con los alumnos, dentro y fuera del aula; que utilicen siempre el catalán en la comunicación interna y externa, tanto en reuniones como en mensajes, correos, documentación, carteles y señales; o que se atienda a las familias, exclusivamente en esta lengua. Medidas, todas ellas, habituales de la xenofobia lingüística (i.e. xenofobia a secas) tan en boga en nuestras comunidades con lengua cooficial».

La plataforma de docentes de Hablamos Español añade lo siguiente: «No podemos permanecer impasibles ante un detalle crucial de este panfleto: pretenden que la Inspección Educativa balear entre en el juego y asuma el rol que dicta la Plataforma per la Llengua. Es decir: que el Gobierno balear coloque a una pandilla hormonada con fondos públicos al mando de un cuerpo funcionarial del Estado».