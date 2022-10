Pizarro Gómez, en el Elche-Mallorca

Pizarro Gómez será el árbitro encargado de dirigir el lunes el partido Elche-Mallorca que cerrará la octava jornada de Liga en Primera División. González González, por su parte, estará al cargo del VAR en el estadio Martínez Valero.

A Pizarro Gómez la afición bermellona no lo olvida porque fue el árbitro del célebre Mallorca-Deportivo que supuso el ascenso a Primera División de 2019 (fijáos, tres años y medio después, donde están unos y donde están otros. Asusta reflexionar sobre la trascendencia que tuvo aquel partido en el futuro de los dos clubes), pero lo cierto es que con posterioridad no ha sido un árbitro que se le dé especialmente bien al Mallorca. Será quien dirija el choque del próximo lunes en el Martínez Valero, con González González en el VAR.

La última referencia de Pizarro Gómez no es precisamente para echar cohetes. Pitó hace justo un año el Cádiz-Mallorca en el Carranza. Acabó empate a uno tras un error arbitral manifiesto al no expulsar a a Iza Carcelén en la primera parte por una salvaje entrada sobre Dani Rodríguez que a punto estuvo de llevar al gallego al quirófano, aunque en disculpa de Pizarro Gómez hay que decir que quien realmente le indujo a no mandarle a los vestuarios fue Mateu Lahoz, que estaba en el VAR. En los minutos finales señaló un penalty de Joan Sastre que le supuso a Negredo marcar el gol del empate para su equipo. Desde entonces no había vuelto a dirigir al Mallorca.