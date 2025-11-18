Peligro en supermercados de Baleares: toneladas de marisco y pescado podrido incautadas antes de venderse

Un operativo conjunto de la Guardia Civil y la Dirección General de Salud Pública del Govern de Illes Balears ha destapado un grave riesgo para la salud pública: 20 toneladas de marisco y pescado, almacenados en condiciones deplorables, fueron incautadas antes de que pudieran llegar a los consumidores.

La intervención tuvo lugar tras una inspección en una empresa distribuidora de alimentos ubicada en Palma. Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) y técnicos de Salud Pública se encontraron con un escenario alarmante: la mayoría de los productos presentaban fechas de consumo preferente vencidas desde 2019, y algunas partidas habían roto la cadena de frío, siendo recongeladas posteriormente, un riesgo grave para la salud que podría haber provocado intoxicaciones masivas.

Según fuentes oficiales, la operación no solo evitó que los alimentos llegaran a las mesas de los ciudadanos, sino que también destapó posibles negligencias sistemáticas en el manejo y almacenamiento de productos perecederos. La empresa ha sido sancionada con dos infracciones muy graves, sumando un total de 90.000 euros, por vulneraciones de la ley de salud pública y de protección de los consumidores.

Expertos en seguridad alimentaria recuerdan que la ruptura de la cadena de frío y el consumo de productos caducados pueden provocar graves problemas gastrointestinales, intoxicaciones e incluso situaciones de riesgo vital para los más vulnerables, como niños, ancianos y personas con patologías crónicas.

La Guardia Civil ha señalado que este tipo de inspecciones son rutinarias, pero casos como este muestran que «el control no puede relajarse», ya que la salud de miles de personas puede estar en juego. Por su parte, la Dirección General de Salud Pública insta a los ciudadanos a extremar precauciones y a verificar siempre fechas de caducidad y condiciones de conservación al comprar marisco y pescado.

El escándalo ha generado alarma en la isla, recordando la importancia de mantener estrictos controles de higiene y conservación en la cadena alimentaria. Las autoridades anuncian que se reforzarán las inspecciones para prevenir que incidentes similares se repitan en el futuro.