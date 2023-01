La parroquia de Sineu ha criticado la actitud del rey Baltasar en la cabalgata del pasado jueves al negarse rotundamente a entrar a la iglesia por ser musulmán. «Fue un acto racista y de fanatismo religioso», ha señalado Pere Fons, sacerdote y ayudante del párroco de este municipio de Mallorca.

Una vez concluida la misa de este domingo en el Convento de la Concepción, el sacerdote Pere Fons se ha pronunciado sobre el inédito desenlace de la Cabalgata de los Reyes Magos celebrada el pasado 5 de enero en Sineu. Y es que la persona que encarnaba al rey Baltasar comunicó a las autoridades y a la organización que no tenía intención de entrar en la iglesia para adorar al niño Jesús debido a su condición de creyente de la religión musulmana.

«Fue un acto de fanatismo religioso. Entiendo que era una forma de reivindicar su religión, pues el islam lleva 600 años de atraso con respecto al cristianismo», ha manifestado Pere Fons a OKDIARIO. Asimismo, ha tildado de «racista» la negativa del rey musulmán a entrar al templo. «Nosotros tenemos aquí multitud de iglesias de otras religiones y las respetamos», ha afirmado.

El sacerdote, natural de Manacor pero afincado en la localidad de Sant Joan, ha explicado que en su sermón de hoy he remarcado dos palabras: ‘sólo’ y ‘también’. «Así como antes la Iglesia decía que la salvación sólo se encontraba a través del cristianismo, ahora decimos que también. Porque existen otras religiones, como el islam, el judaísmo o el budismo, con las que también puedes llegar a Dios».

Por otro lado, algunos de los asistentes a la ceremonia matinal impartida por Fons también han querido dar su opinión sobre el tema. «Deberían haberle avisado antes de que tenía que entrar a la iglesia. Así se hubiese evitado todo lo que pasó», ha comentado Pep a este digital.

Al parecer, desde el Ayuntamiento de Sineu no habían informado a Baltasar de que, a diferencia de los últimos años por la pandemia, se iba a retomar el recorrido tradicional de la cabalgata con la recepción en la Iglesia Parroquial de Santa María.

«Mira que hay hombres de raza negra y cristianos que podían hacer de Rey Baltasar, pues tuvieron que escoger a uno musulmán», ha indicado Toni, otro sineuer al salir de misa. «De todas formas, me parece un gesto muy feo por parte de este señor», ha concluido el mismo.

De nada sirvieron los esfuerzos de varios cargos del Ayuntamiento, del párroco del pueblo y de los reyes Melchor y Gaspar. Todos intentaron sin éxito que el musulmán rey Baltasar entrara en la iglesia para cumplir con el protocolo tradicional. Al final, la negativa de éste provocó que los tres magos de Oriente se quedaran en el exterior de la iglesia. Allí recibieron a los niños que les esperaban con gran ilusión y nervios a flor de piel.

«No hubo manera, dijo que era musulmán y que sus creencias religiosas no le permitía entrar en una iglesia», ha declarado a OKDIARIO el alcalde popular de Sineu, Tomeu Mulet. También ha anunciado que la persona que encarnaba al rey Baltasar no participará en futuras cabalgatas. Él no es del pueblo pero cada miércoles acude al mercado semanal que se celebra en esta localidad como vendedor.