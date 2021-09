El Parlament balerar ha rechazado la propuesta de Vox para proteger las cruces con valor patrimonial, tanto las que se hubieran levantado después de la Guerra Civil como las históricas que hay en la mayoría de pueblos y que se denominan Creus de Terme. También se incluyen, según la propuesta de Vox, las que pueda haber en las cimas de montañas, ermitas o cualquier otro lugar.

La propuesta ha sido rechazada en bloque por la izquierda (PSOE, Unidas Podemos y los soberanistas de Més), y por Ciudadanos mientras que el PP se ha abstenido.

Con su voto en contra, la izquierda rechazaba proteger las cruces de origen franquista por mucho que estén adaptadas a la Ley de Memoria Histórica pero la propuesta de Vox, que también incluye este tipo de monumentos, era más amplia. Abarcaba todas las cruces con valor histórico, arquitectónico o patrimonial.

El diputado de Vox, Sergio Rodríguez ha defendido la proposición no de ley en la que solicitaba la «catalogación como bien de interés cultural de la cruz cristiana». Rodríguez ha recordado que «España es un país aconfesional, no laico, en el que la Constitución reconoce explícitamente el valor en la sociedad del Catolicismo». Seguidamente ha criticado la destrucción de símbolos como el caso reciente de la cruz de Bunyola: «Lo único que

pedimos es respeto, porque la izquierda no es tan valiente como para derribar medias lunas».

La propuestas constaba de dos puntos. En el primero se instaba al Govern, en colaboración con los obispados de Mallorca, Menorca e Ibiza-Formentera, a la actualización del inventario de las cruces existentes en las vías públicas o el resto de dominio público del territorio municipal de acuerdo al artículo 91.2 de la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, sobre el Patrimonio Histórico de las Islas Baleares.

En el segundo punto, se instaba al Consell Insular «a la iniciación del procedimiento de declaración de bienes de interés cultural de acuerdo al artículo 92.1 de la Ley 12/1998, de 21 de diciembre sobre el Patrimonio Histórico de las Islas Baleares y, por ende, otorgue a estas cruces la especial protección jurídica que les corresponda».

Sergio Rodríguez ha explicado a OKBALEARES que la propuesta nacía a raíz del derribo de la Cruz de los Caídos de Bunyola, que ya estaba totalmente descontextualizada y adaptada a la Ley de Memoria Histórica pero matiza que lo que se pedía era la catalogación y protección de todas las cruces, no sólo de las que están relacionadas con la Guerra Civil.

La cruz de Bunyola estaba totalmente descontextualizada y adaptada a la Ley de Memoria Histórica y aun así el Ayuntamiento ha decidido derribarla pese a su valor histórico y arquitectónico. Rodríguez defiende que todas las cruces de los caídos se adapten a la normativa pero pide que no se derriben sin motivo. «No podemos estar todo el día derribando cruces», ha añadido.

La propuesta de Vox, de salir adelante, hubiera servido para conceder una mayor protección a las cruces de término, mucha de las cuales se encuentran deterioradas. De hecho, alguna de ellas ya ha desaparecido.

Las Creus de Terme originariamente tenían la función de delimitar los términos de las poblaciones. Se sitúan cerca de las entradas o en la acera de caminos. En principio eran cruces sencillas, de hierro o madera, para pasar después a adquirir un carácter monumental y ser talladas en piedra. De alguna manera daban la bienvenida a los transeúntes que llegaban o despedían. Evidentemente tienen también una función religiosa: bendecir el término. Sus orígenes se encuentran en la Alta Edad media.