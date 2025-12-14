Palmer-Cartagena y Melilla-Fibwi, hoy en Primera FEB. Difíciles compromisos para los dos equipos mallorquines en la décima jornada de la Primera FEB. El Palmer recibe al penúltimo clasificado, del que sólo le separa una victoria, mientras que el Fibwi, clasificado en mitad de la tabla, visita al antepenúltimo, el Melilla Ciudad del Deporte

El Palmer Basket Mallorca Palma contrasta sus habilidades ante el Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB este domingo a las 18:00 horas en cancha propia. El grupo encabezado por Lucas Victoriano entra en liza en el Palau d’Esports de Son Moix contra una escuadra de mayúscula cercanía en la tabla clasificatoria.

El conjunto turquesa recupera para la causa al internacional georgiano, Duda Sanadze, y al interior español, Golden Dike. El capitán del elenco isleño, Joan Feliu, no podrá participar en el partido por lesión y Ángel Comendador es duda para el compromiso porque durante la semana se ha visto afectado por un proceso febril. La plantilla balear tiene la pretensión de competir hasta el final, al igual que en la cita frente al Movistar Estudiantes de la semana anterior.

El técnico del Palmer Basket, Lucas Victoriano, ha analizado el choque ante los medios de comunicación. El entrenador argentino ha afirmado: “Hemos tenido una semana bastante buena de entrenamientos, de las mejores desde que estoy aquí”. Victoriano ha resaltado: “Estamos muy ilusionados con el progreso que va teniendo el equipo”.

Por su parte, El Fibwi Mallorca Bàsqet Palma inicia a las 18 horas una terna de tres encuentros. El equipo de Pablo Cano se enfrenta al Melilla Baloncesto en un partido en el que el conjunto mallorquín buscará prolongar su buen momento en liga sumando un nuevo triunfo lejos del Palau d´Esports de Son Moix. Los mallorquines lograban sumar el pasado fin de semana una importante victoria ante el Grupo Ureta Tizona Burgos en un partido tremendamente igualado que se decidió en el tramo final del encuentro.

De cara al partido de mañana, Pablo Cano no va a poder contar con Xabi Beraza, lesionado de larga duración, ni con Jorge Martínez que sigue recuperándose de sus molestias físicas y no estará en el Javier Imbroda. Alessandro Scariolo, llegado hace ahora una semana al Fibwi Mallorca Bàsquet Palma, vivirá su segundo partido a las órdenes de Pablo Cano tras una semana en la que el base andaluz ha podido trabajar junto a sus compañeros asimilando sistemas y la idea de juego del equipo.

Enfrente, el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma tendrá a un Melilla Baloncesto que, al igual que los mallorquines, logró el ascenso la pasada temporada siendo uno de los dos finalistas de las eliminatorias de ascenso de Segunda FEB tras imponerse al Class Bàsquet Sant Antoni.