La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) prevé que entre junio y diciembre de 2021 habrán registrado un total 186 escalas de cruceros en Palma. Esta cifra supondrá que pasarán por la capital unos 100.000 cruceristas. Además, el mes de octubre será el que contará con mayor afluencia de estos visitantes. Las cifras todavía están lejos de la etapa prepandémica, si bien es cierto que la evolución es positiva.

El puerto de Palma es uno de los más demandados por los cruceristas. Sin embargo, debido a las restricciones y a la prohibición del Gobierno de Sánchez, los cruceros han tardado más en activarse que en otros países. No fue hasta mayo cuando se anunció, sin previo aviso, la apertura de los puertos a estos navíos, que no empezaron a llegar hasta junio. Al fin y al cabo, muchas compañías tenían cerrados los viajes desde hacía meses y no contaban con España y Baleares como destino.

Esta circunstancia provocó que junio fuese un mes flojo, con tan sólo dos escalas. En julio se apreció que la tendencia comenzaba a crecer y se llegaron a las 15 escalas, 23 en agosto, 40 en septiembre y se prevé que en octubre sean entre 60 y 63. Cabe destacar que aunque los datos, de cumplirse, serán positivos, siguen un 20% por debajo de 2019. En noviembre, según las estimaciones, se registrarán unas 35 escalas y ocho en diciembre.

Con respecto al año que viene, la APB ha informado de que ya cuenta con la programación de las navieras. Si no hay cambios y las previsiones se cumplen, Palma registrará un total de 496 escalas. Unos datos considerablemente más elevados que los de este año, pero todavía lejos de 2019, cuando se contabilizaron unas 600.

Si bien la evolución la evolución es positiva, es no significa que la llegada de cruceristas se esté normalizando. Los barcos todavía cuenta con restricciones que las compañías deben cumplir. Además, cada país tiene sus propios protocolos, por lo que las navieras han de adaptarse a los puertos en los que atracan. En el caso de Palma, el número de pasajeros está fijado en un 50% de la capacidad normal de los cruceros.

Los ecologistas vuelven a la carga

Con el regreso de la actividad crucerista, también han vuelto los grupos ecologistas que exigen restricciones para un sector que aporta 300 millones a Baleares y genera 6.000 puestos de trabajo. Los anticruceristas se han reactivado y vuelven a la carga enarbolando argumentos basados en datos de hace 20 años. Así, han reclamado que el Govern de Armengol limite la llegada de cruceros a uno al día. Exigencias que para el director de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros en España (CLIA), Alfredo Serrano, demuestran que se ha demonizado al sector.

Para este colectivo, capitaneado por el Grupo Balear de Ornitología (Gob) y la entidad Palma XXI, «es lamentable que en octubre hayan llegado más de 20 cruceros a Palma». Precisamente, la semana pasada llegaron a coincidir hasta cinco de estos buques en el puerto, dato que no se conocía desde la declaración del estado de alarma. Situación que para estos grupos supone «volver al peor escenario del verano de 2019».

Frente a las críticas y a las exigencias de prohibiciones, Serrano ha incidido en que limitar la actividad crucerista acabaría con este sector en Baleares. Por ello, ha planteado que se hable y se dialogue, eso sí, «con una base científica y estudios en la mano». Además, ha recordado que los cruceros llevan años comprometidos con la sostenibilidad y que trabajan para ser cada día más amables con el medioambiente. En este sentido, ha remarcado que desde hace tiempo los navíos están preparados para atracar, apagar motores y enchufarse a la red eléctrica de la ciudad. «Lo que pasa es que ningún puerto tiene la infraestructura, porque es una obra muy costosa».