Palma pagará 70.000 euros al concesionario de las playas por una prórroga ilegal del ex alcalde Hila

El Ayuntamiento de Palma tendrá que pagar 70.000 euros al concesionario de las playas por una prórroga ilegal del contrato rubricada por el gobierno municipal que encabezaba el ex alcalde socialista José Hila.

El Consistorio ahora deberá abonar esta cantidad, que será superior a la indicada, ya que habrá que sumarle los intereses de demora a la empresa Emergències Setmil, que era la adjudicataria del servicio de socorrismo en las playas, por asignarle una prórroga extraordinaria del contrato en 2019 sin actualizar las condiciones.

Una sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha ratificado una resolución que había en los mismos términos por parte de un juzgado de lo contencioso-administrativo de Palma en 2023.

La regidora de Hacienda y portavoz del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, ha afirmado, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, que la sentencia recoge que la prolongación «no se ajustaba a derecho» y el Consistorio está obligado a compensar los costes adicionales, más los intereses.

Otro de los asuntos por los que se ha consultado la regidora son por los incidentes registrados en la antigua prisión de Palma y la manifestación que han convocado los vecinos de Cas Capiscol el próximo día 30 por la supuesta inseguridad en el barrio.

Celeste ha manifestado que la situación que se vive en la antigua prisión es una «problemática antigua» y, a su manera de ver, en este recinto viven personas con «problemas habitacionales» que «no dan problemas a los vecinos» y otras personas con «otros problemas» que «sí los dan».

De este modo, ha puntualizado que el Ayuntamiento trabaja en identificar a las personas que componen cada grupo para dar una «solución habitacional» y derivar a Servicios Sociales a aquellas personas que lo requieran. Al mismo tiempo, también se trata de «mantener la seguridad en el entorno».

Por último, se le ha preguntado por las reclamaciones de los empresarios del ocio de paseo Marítimo para que haya más aparcamiento en la zona tras las obras efectuadas, a lo que Celeste ha contestado que se tiene que «dar una alternativa» porque, a su juicio, hay una «problemática asociada» a haber «destruido» el aparcamiento con unas obras «mal planteadas».