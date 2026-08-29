Palma convoca una concentración en apoyo a Ceuta y en defensa de la integridad territorial de España

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha animado a los ciudadanos a participar el próximo miércoles 2 de septiembre en una concentración en la plaza de Cort en solidaridad con Ceuta y en defensa de la integridad territorial y la soberanía de España. El acto está previsto para las 20.00 horas y coincidirá con la jornada dedicada a la ciudad autónoma.

El Ayuntamiento de Palma se ha sumado de esta manera a la convocatoria realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ha llamado a celebrar concentraciones frente a los ayuntamientos de distintos municipios españoles como muestra de solidaridad con Ceuta ante la situación que atraviesa la ciudad.

Martínez ha trasladado la convocatoria a los vecinos de Palma y Mallorca a través de un mensaje publicado en sus redes sociales. El primer edil ha defendido la importancia de que la ciudadanía muestre públicamente su respaldo a los ciudadanos de Ceuta y ha advertido de que los acontecimientos que se están produciendo en la ciudad autónoma deben servir también como una señal de alerta para otros territorios, entre ellos Baleares.

Según ha señalado el alcalde, la situación que vive Ceuta «incumbe a todos» y debe servir de advertencia. En este sentido, ha defendido que la respuesta de las instituciones debe estar encaminada a garantizar la seguridad de los ciudadanos y la protección de la integridad territorial de España.

El alcalde de Palma también ha aprovechado su intervención para poner el foco en la situación migratoria en Baleares. Martínez ha asegurado que durante los últimos 15 meses han llegado a las islas más de 11.000 inmigrantes en pateras, una situación que, a su juicio, está provocando una presión creciente sobre los recursos y los servicios públicos.

El regidor ha criticado las políticas migratorias del Gobierno de Pedro Sánchez y ha considerado que las medidas adoptadas hasta ahora no ofrecen una respuesta suficiente a los problemas que afronta Baleares. En su opinión, el aumento de las llegadas por vía marítima está generando una situación que exige una mayor implicación y más recursos por parte del Ejecutivo central.

Martínez ha dirigido también sus críticas directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a sus ministros. El alcalde considera que el Ejecutivo está dejando a Ceuta en una situación de desatención y ha acusado al Gobierno central de no ofrecer la respuesta que, según ha defendido, necesita la ciudad autónoma.

Ante esta situación, el primer edil ha hecho un llamamiento a los palmesanos y mallorquines para que participen en la concentración convocada en la plaza de Cort. El objetivo, según ha explicado, es trasladar un mensaje de apoyo y solidaridad con Ceuta y los ceutíes, además de reivindicar la defensa de sus derechos y su seguridad.

El alcalde ha reclamado al Gobierno central que destine todos los recursos necesarios para garantizar la seguridad de Ceuta y para defender la soberanía española. Martínez ha insistido en que las instituciones deben actuar con firmeza y responder ante cualquier situación que pueda poner en riesgo la estabilidad y la seguridad de la ciudad autónoma.

En su intervención, el dirigente municipal también ha cuestionado la actuación del Ejecutivo y ha denunciado lo que considera una falta de respuesta ante los problemas que afectan a Ceuta y a otros territorios españoles. Para Martínez, es necesario reforzar la actuación de las administraciones y garantizar una protección adecuada a los ciudadanos.

La concentración en Palma en apoyo a Ceuta se celebrará el próximo 2 de septiembre a las 20.00 horas en la plaza de Cort y formará parte de la movilización promovida por la FEMP en distintos municipios españoles. La iniciativa busca trasladar un mensaje conjunto de respaldo a la ciudad autónoma y a sus habitantes.

Martínez ha cerrado su llamamiento insistiendo en la necesidad de defender los derechos de los ciudadanos de Ceuta y reclamando una actuación firme por parte del Gobierno de España. El alcalde considera que mostrar apoyo a Ceuta supone también reivindicar la defensa de la integridad territorial y la soberanía de España.