El oscuro secreto detrás de la asociación cannábica del centro de Palma revelado por la Policía

Parecía una simple asociación cannábica que operaba con total normalidad en el centro de Palma, pero la Policía Nacional descubrió rápidamente detrás de este local se escondía un oscuro secreto. Y es que en su interior se vendía y consumía hachís, marihuana y otros derivados de éstos.

Todo comenzó a partir de una información que obtuvo el Grupo II de Estupefacientes de la UDYCO de la Policía Nacional, por lo que se inició una investigación para conocer si dicho local operaba dentro de los márgenes legales. Tras varias pesquisas los agentes se dieron cuenta de que se podría estar vendiendo droga en el interior del establecimiento.

Al conocer que no estaban actuando como una verdadera asociación cannábica, la Policía Nacional solicitó el pasado miércoles una orden de entrada y registro. Una vez dentro del local, los agentes se encontraron decenas de clientes consumiendo sustancias estupefacientes.

Durante el registro se encontraron varias cámaras de seguridad y se intervinieron cerca de 300 gramos de marihuana, unos 200 gramos de hachís, alrededor de 50 “porros”, aceite de hachís, productos derivados del cannabis (como bolsas de líquido de THC o “vapers” conteniendo alto componente de THC, entre otros) y casi 3.000 euros en efectivo.

Por si fuera poco, la asociación también contaba con varias básculas para pesar la droga y útiles para su distribución. El golpe a esta falsa asociación cannábica se saldó con la detención de tres mujeres, que son las que trabajaban en el local. Se les acusa de un delito de tráfico de drogas.

Denuncias anónimas para erradicar el menudeo de droga

La Policía Nacional recuerda que la ciudadanía puede colaborar para erradicar cualquier actividad delictiva relacionada con el tráfico de drogas denunciándolo de forma anónima a través del correo [email protected] o a través de la página web www.policia.es donde existe un apartado específico para ello.

También pueden denunciarlo directamente contactando con los Delegados de Participación Ciudadana o a través del 091.