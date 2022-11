La oposición fuerza a Armengol a exigir a Sánchez que pague los 220 millones que debe para las carreteras

Los partidos de la oposición forzarán este miércoles al Govern de Francina Armengol a reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez el pago de los convenios de carreteras a los consells de Mallorca y Menorca, unos convenios pactados y firmados durante el mandato de Zapatero y que nunca se han pagado. El Pleno del Parlament debatirá una propuesta del portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, por la que se exige el pago de 20 millones para las carreteras de Menorca y de 200 para las de Mallorca. En principio, todos los partidos de la oposición votarán a favor de la misma.

Josep Castells registró la Proposición no de Ley el pasado 26 de octubre. «A nadie se le escapa que el Estado pretende no pagar este dinero con la excusa del factor de insularidad», afirmaba Castells.

La propuesta contará también con el apoyo de Més per Mallorca, que forma parte del Govern que preside Armengol. El portavoz de esta formación, Josep Ferrà, ha adelantado que su grupo votará a favor y que aprovechará para reclamar otras cuestiones que el Estado «tiene pendiente».

Por parte del PP, el portavoz de la formación en el Parlament, Antoni Costa, ha señalado que apoyarán la propuesta menorquinista si se acepta una enmienda para incluir también los Consells de Ibiza y Formentera.

Ciudadanos igualmente apoyará la PNL «porque son demandas legítimas», según ha indicado su portavoz adjunto, Juanma Gómez. Mientras, el portavoz del PI, Josep Melià, ha explicado que votará a favor argumentando que es «escandaloso» que el Estado dedique grandes cantidades a alta velocidad y «cero» a las carreteras de Baleares.

A la espera de conocer el contenido, la portavoz adjunta de Unidas Podemos (UP), Esperança Sans, ha recordado que la formación «nunca ha renunciado a los convenios de carreteras».

Para el portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, el dinero que el Gobierno de Pedro Sánchez debe abonar para las carreteras de la isla es de 230 millones aunque en la PNL que se debate este miércoles sólo se reclaman 200 millone. Este pasado verano, Galmés ya manifestó en un pleno del Consell que el convenio de carreteras es “imprescindible» para resolver los problemas de atascos. “Cati Cladera [presidenta del Consell de Mallorca] no defiende los intereses de los mallorquines y ha dejado perder 230 millones de euros para mejorar la red viaria de la isla”, denunció Galmés.

Hasta ahora ha sido evidente la incapacidad tanto del Consell que preside la socialista Cati Cladera como del Govern balear, de la también socialista Francina Armengol, para renegociar con el Gobierno de la nación el convenio de carreteras y conseguir los 230 millones que tiene pactados y firmados con el gobierno insular.

De momento, los Presupuestos Generales del Estado de 2023 no contemplan ni un euro para pagar los convenios de carreteras de Mallorca y Menorca. El pasado 10 de octubre, Llorenç Galmés calificaba de “insulto” los PGE presentados por Pedro Sánchez ya que “un año más no incluyen el convenio de carreteras tan necesario para mejorar la red viaria de Mallorca”.

El popular explicaba que “el año pasado Armengol y Cladera consintieron perder 230 millones de euros para inversiones en las carreteras de la isla a cambio del factor de insularidad y este año “lo han vuelto hacer”.

“Estamos ante unos presupuestos que constatan el menosprecio y la dejadez del señor Sánchez hacia los mallorquines y que dejan en el aire obras tan necesarias como acabar el tramo uno del segundo cinturón, mejorar los accesos a Palma y diversas actuaciones en la red secundaria”, indicaba el portavoz del PP en el Consell de Mallorca.

Otros temas

Por otra parte, el pleno de este miércoles debatirá una PNL del PI para reclamar que Baleares y los territorios insulares estén «claramente exentos» de la tasa verde o impuesto al queroseno.

El portavoz de la formación regionalista, Josep Melià, ha indicado que se trata de un tributo que puede afectar negativamente a las Islas por lo que «tiene que quedar claro que no puede afectar a los territorios insulares». Según Melià, la desincentivación del transporte aéreo promovida por el Gobierno central es «inviable» para los ciudadanos de Baleares. «En el territorio peninsular se está potenciando mucho en tren, pero en las Islas no tenemos otra manera de viajar que el avión o el barco, y no podemos permitir que nos suban el coste del billete», ha razonado el diputado.

La sesión plenaria debatirá también una moción y una interpelación a propuesta del PP. La moción será en materia de políticas de vivienda para jóvenes y la interpelación en relación a la situación de las listas de espera sanitarias en Baleares.