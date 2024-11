El número de menas llegados a Mallorca roza los 300 pero Sánchez sigue sin ceder espacios de acogida

El número de menas llegados a Mallorca roza este año los 300 (en concreto son 298) mientras el Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin ceder centros de acogida y mantiene su mutismo total sobre si las instalaciones abandonadas del antiguo polvorín de Inca pasarán a manos del Consell de Mallorca para habilitarlo para tal fin.

Una cesión que, en un principio, parecía que iba a ser un mero trámite ya que el ofrecimiento a la institución insular partió del Ministerio de Defensa y los técnicos del Consell visitaron y dieron el visto bueno a este espacio en octubre pero su entrega continúa demorándose.

El rechazo sobrevenido del alcalde socialista de Inca a que estas instalaciones alberguen un centro de estas características, como sucede en otras poblaciones de Mallorca, está detrás de este impasse, más allá de que el primer edil, Virgilio Moreno, alegue que las instalaciones no reúnen las condiciones adecuadas para ser reutilizadas como centro social aunque para los técnicos insulares, no es así.

El complejo del polvorín está formado por varios edificios de los que tres están tapiados y no son aprovechables, pero es el pabellón principal que fue recientemente reformado por el Ministerio de Defensa, el que el Consell quiere destinar a centro de acogida de menores extranjeros. El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) utilizaría sólo ese espacio donde la única pega que existe es que no dispone de suministro de agua, si bien, podía empezar a funcionar con depósitos alternativos y no precisaría de reforma estructural alguna.

El informe del Consell deja claro que el local reúne las características técnicas necesarias para la ubicación de un centro de menores de primera acogida, tanto por espacio, interior y exterior, diferenciación de zonas y baños por sexo, cocina, comedor, y lugares para el descanso y ocio. Sería un centro de alta capacidad, de primera acogida donde los técnicos harían una primera valoración de cada menor y de su perfil, y se iniciarían las primeras tomas de contacto para su integración.

En función de su evolución se les derivaría a una tipología de centro o a otro por lo que no habría, en principio, un tiempo determinado máximo de estancia sino que será la evolución del menor acogido, la que lo determinará. Estas dependencias sólo requerirían para su apertura de una limpieza profunda, mobiliario completo de todas las estancias e instalación de cocina.

Por tanto, harán falta una semanas para su puesta apunto y entrada en funcionamiento, por lo que el retraso del Gobierno en su cesión no está haciendo más que aumentar la sobreocupación y colapso de la actual red de acogida, en la enésima avalancha de pateras que está llegando esta semana a las costas de Baleares.

En sólo 48 horas ya han llegado más de 200 nuevos inmigrantes lo que confirma que en este 2024 se van a batir todos los registros porque de hecho Baleares ya ha duplicado en lo que va de año el número total de inmigrantes ilegales de 2023, un total de 4.694 frente a 2.278 del año pasado.

La situación que se está viviendo en Mallorca en relación a la crisis migratoria que padecen las Islas y la nula colaboración del Gobierno de Sánchez ya provocó la semana pasada que el PP denunciara «el boicot» que está llevando a cabo el PSOE contra la cesión de este inmueble del Ministerio de Defensa. En especial, la portavoz popular Nuria Riera. cuestionó la postura del alcalde socialista «poniendo trabas y excusas para impedir la apertura de este espacio» y denunció que «parece que solo quieren centros en municipios donde no gobierna el Partido Socialista».

Además acusó a la portavoz insular del PSOE, Catalina Cladera, que «nos llama racistas y xenófobos, mientras son ellos quienes rechazan acoger a los menores. ¿Quién son los xenófobos?», se preguntaba Riera.