Las formaciones secesionistas de Baleares, Més per Mallorca y Més per Menorca, no cesan en su hostigamiento a la Familia Real española y sus estancias en el Palacio de Marivent de Palma. Més per Menorca ha presentado una enmienda a los presupuestos generales de Baleares para suprimir el presupuesto que el Govern balear destina al mantenimiento del Palacio de Marivent. En agosto, Més per Mallorca ya presentó una iniciativa en el Parlament balear en la que exigía a la Familia Real que devolviera Marivent a la Comunidad Autónoma.

Ahora Més per Menorca propone destinar los 750.000 euros previstos en los presupuestos de Baleares en 2022 para el mantenimiento de Marivent al apoyo a niños con necesidades educativas especiales gravemente afectados en la etapa de primer ciclo de educación infantil.

Més per Menorca es un partido secesionista vinculado a Més per Mallorca. La formación menorquina no está en el Govern que preside la socialista Francina Armengol pero le da apoyo parlamentario. Forma parte del pacto de izquierdas que gobierna en las Islas aun sin tener representación en el Ejecutivo autonómico.

El Palacio de Marivent es la residencia estival de la Familia Real. A diferencia de la residencia oficial del Palacio de la Amudaina, Marivent no pertenece al conjunto de residencias de la Familia Real española, sino que su titularidad corresponde a la Comunidad Autónoma de Baleares. Pese a ese carácter de residencia privada, el Palacio de Marivent ha servido en multitud de ocasiones como escenario para las recepciones y entrevistas que el monarca ofrece tanto al presidente del Gobierno de España como a otras autoridades internacionales.

En 2017, como cesión del Govern de Armengol al partido secesionista Més, se aprobó abrir al público los jardines de Marivent durante el invierno y los meses en los que no estuviera la Familia Real, una decisión insólita en el panorama de las monarquías europeas.

En cuanto a la iniciativa del pasado mes de agosto presentada por Més per Mallorca, el diputado independentista Joan Mas Collet indicó que cuando en 1966 la viuda de Ioannes Saridakis, Annunziata Marconi, cedió el Palacio de Marivent a la Diputación Provincial de Mallorca, institución antecesora del actual Consell de Mallorca, «lo hizo con una condición y era que el palacio fuera un museo abierto y, excepcionalmente, pudiera ser utilizado como residencia para jefes de Estado extranjeros».

El texto de la proposición no de ley que registró Més aseguraba que «la Familia Real ocupa de forma irregular la finca y vivienda de Marivent». La propuesta finalmente no fue aprobada en el Parlament.

Otras enmiendas

Més per Menorca, aparte del tema de Marivent, ha presentado más enmiendas a los presupuestos y en una de ellas reclama un incremento de la partida destinada a cursos de formación de lengua catalana para la población adulta, con el objetivo de cubrir la demanda existente, que supera con creces a la oferta. En concreto, se solicitan 275.000 euros adicionales, a fin de que esta partida llegue a los 700.000 euros.

Además, piden multiplicar por tres la cantidad destinada a la convocatoria de ayudas para actuaciones de fomento del uso de la lengua catalana, que permita pasar así de la cantidad actual de 225.000 euros a 675.000 euros, objetivo que los ayuntamientos puedan contratar a dinamizadores lingüísticos. Finalmente, Més per Menorca propone un plan de formación en catalán para el personal del IB-Salut, «un ámbito donde en el último año muchos ciudadanos han sufrido discriminaciones lingüísticas», según la formación soberanista.

Por otro lado, han solicitado triplicar el importe del programa de becas de movilidad para estudiantes universitarios, de manera que pasen de los actuales 450.000 euros a 1.350.000 euros. Además, han reclamado que los estudiantes de Menorca, Ibiza y Formentera también se puedan beneficiar de la deducción autonómica de la declaración del IRPF para la realización de estudios fuera de su isla y que no sean penalizados si estos estudios se pueden hacer en la sede mallorquina de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Este anuncio se produce días después de que Més per Menorca comunicara cuatro enmiendas para cuatro grandes obras en la isla: el colector de agua residual de Maó, para el que se piden 5.516.726 euros; el matadero de Ciutadella, para el que se propone destinar 998.645 euros; los pluviales de Alaior, para los que se solicita un presupuesto de 1.392.383 euros, y la rehabilitación de S’Enclusa, sobre la que piden un presupuesto de 1 millón de euros.