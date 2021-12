El Palacio Real de La Almudaina de Palma ha acogido este lunes el solemne acto del Día de la Constitución en el que una vez más no han estado los socios secesionistas de la presidenta Francina Armengol en el Govern de Baleares. No ha asistido ningún representantes de Més per Mallorca, ni siquiera los miembros del Govern como son el conseller Miquel Mir y la consllera Fina Santiago.

Sí han estado en esta ocasión los representantes de Unidas Podemos y entre ellos el vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yallnes, y la consellera de Agricultura, Mae de la Concha.

En el acto institucional ha habido una amplia representación del PSOE de Baleares con Francina Armengol, Aina Calvo y Cati Cladera al frente. Han estado también el alcalde de Palma, José Hila, varios diputados y miembros del Consell de Mallorca. También el ex president de Baleares, Francesc Antich.

El PP ha estado representado por algunos de sus máximos dirigentes con el portavoz parlamentario Antonia Costa al frente. Por encontrarse confinada al haber dado positivo por coronavirus, no ha podido asistir la líder del partido, Marga Prohens.

Por parte de Vox han estado Jorge Campos, Sergio Rodríguez y Fulgencio Coll entre otros mientras que el PI ha estado representado por el diputado Josep Melià.

El acto ha contado con una amplia representación de la sociedad balear, el estamento Militar, la Judicatura, las patronales. las Fuerzas de Seguridad del Estado y la Iglesia.

Tambien El acto ha sido organizado por el Govern, la Delegación del Gobierno en Baleares y el Consell de Mallorca, que este año ha recuperado su emplazamiento habitual, en el salón Tinell, aunque con todas las medidas de seguridad frente a la Covid-19.

Fuera del Palacio de La Almudaina se han concentrado tres centenares de personas convocadas por las plataforma Resistencia Balear que lucha contra las restricciones a los bares y restaurantes debido a la pandemia. De todos modos ha sido una concentración tutti frutti a la que se han unido los antivacuna y otros colectivos contrarios a la política del Govern en cuanto a la gestión de la pandemia. Las protestas contra el pasaporte Covid-19, la mascarilla y otras restricciones han centrado la protesta pero también ha habido gritos contra el Consell por el escándalo de los abusos sexuales a menores tuteladas.

En diversos momentos la Policía ha tenido que intervenir para separar a los manifestantes del pasillo por donde las autoridades abandonaban el Palacio de La Almudaina.

Al grito de ‘libertad’ y ‘Armengol dimisión’, los manifestantes han protestado con pancartas y han abucheado a las personas que salían del Palacio de la Almudaina tras asistir l acto institucional con motivo del Día de la Constitución.

La marcha, que ha comenzado en Plaza España, ha sido convocada por el promotor de la ‘Resistencia’, Víctor Sánchez, quien ha censurado en declaraciones a los medios que las medidas frente a la Covid-19 «van hacia la restauración», en referencia al certificado Covid.

Sánchez ha explicado que la manifestación ha sido convocada para exigir «libertad». «Con sus decisiones lo que hacen es cortar nuestros derechos y libertades», ha criticado.

El promotor de la ‘Resistencia’ ha cuestionado el uso del certificado Covid y ha considerado que esta normativa provoca «que se enfaden los clientes» que acuden a bares y restaurante.

En su discurso, la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha resaltado que la pandemia de la Covid-19 y todas sus consecuencias sociales y económicas han demostrado que la Constitución de 1978 «hoy está más vigente que nunca».

