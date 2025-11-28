La novia del modelo argentino afincado en Mallorca Fede Dorcaz reacciona a la detención de sus asesinos

La reciente detención de dos implicados en el asesinato del cantante y modelo argentino afincado en Mallorca, Fede Dorcaz, ha generado una profunda conmoción, especialmente entre las personas más cercanas al artista. Entre ellas, ha destacado la voz de Mariana Ávila, su pareja sentimental, quien ha expresado públicamente su reacción tras conocerse el arresto de los sospechosos.

Ávila, afectada desde el trágico suceso, manifestó una mezcla de alivio y esperanza frente a los avances judiciales. En un mensaje compartido en la red social X, explicó que la noticia le ofrece un pequeño consuelo dentro del dolor que arrastra desde la muerte de Dorcaz. «Literalmente mi único consuelo es pensar que Dios sí existe y que hay un cielo donde él está siendo feliz, iluminado y pleno. Porque si no existe ese lugar, ya no sé qué haría. De verdad quiero y confío en que sí exista, me niego a creer que solo seamos carne», escribió.

El asesinato de Fede Dorcaz conmocionó tanto al mundo del espectáculo como a la opinión pública. El cantante e influencer fue atacado cuando regresaba a su domicilio en México, después de que su vehículo fuera interceptado por motociclistas que abrieron fuego repetidamente antes de huir. Su muerte se produjo prácticamente en el acto.

Desde el inicio de la investigación surgieron distintas hipótesis sobre el posible móvil del crimen. Algunas apuntaban a un ataque directo —llegó a mencionarse que Dorcaz había grabado un delito días antes y pretendía denunciarlo—, mientras que otras especulaban sobre supuestos vínculos con actividades ilícitas. La familia del artista desmintió estas versiones mediante un comunicado en el que afirmó que Dorcaz fue «víctima de la delincuencia», defendiendo que el asesinato habría sido consecuencia de un asalto fallido. Tras el suceso, los familiares viajaron a México para repatriar el cuerpo y celebrar las exequias en Argentina.

En los últimos días, las autoridades mexicanas anunciaron la detención de Andy N y Geovanni N, señalados como presuntos responsables del homicidio. Ambos se encuentran en prisión preventiva y han sido vinculados a proceso por homicidio doloso, mientras la investigación continúa para determinar su grado de responsabilidad.

La reacción de Mariana Ávila a estas detenciones no tardó en hacerse pública. Tras semanas de silencio, la joven expresó su satisfacción ante los avances del caso y reiteró su confianza en que se acabará haciendo justicia. Su relación con Dorcaz, iniciada a finales de 2023 tras coincidir en varios eventos, había progresado rápidamente. La muerte del cantante truncó un vínculo que, según personas cercanas a la pareja, estaba en pleno crecimiento.

Para Ávila, la captura de los sospechosos supone un paso importante hacia la justicia, aunque el vacío emocional que dejó Dorcaz continúa siendo profundo. Un sentimiento que, según sus propias palabras, solo encuentra algo de calma en la idea de que el artista «está en paz».

Fede Dorcaz, cuyo nombre real era Federico Ezequiel Dorcazberro, fue asesinado el 9 de octubre de 2025 mientras circulaba en su vehículo por el Anillo Periférico, en la colonia Ampliación Daniel Garza. Según la investigación, tres motocicletas bloquearon su camino y varios individuos armados descendieron y efectuaron varios disparos que acabaron con la vida del artista antes de huir en una de las motocicletas.

Fede Dorcaz, nacido en Mar del Plata, había forjado una destacada carrera internacional. Tras vivir en la isla, fue imagen de Giorgio Armani durante tres años antes de dedicarse por completo a la música. El artista, que había llegado a Mallorca siendo apenas un adolescente, comenzó su carrera en la isla con tan solo 14 años, alcanzando el reconocimiento internacional Su sencillo Tú marcó una nueva etapa artística que lo llevó a presentarse en escenarios como la Arena Monterrey y los Premios Juventud 2025 en Panamá.