Nada se puede esperar de Aina Calvo, es sanchista conversa

Leí hace poco que el sector crítico del PSIB-PSOE en Palma le plantaba cara al deseo de Iago Negueruela de aspirar a la alcaldía de Palma el 2027 y, pese a ello, solamente un 40% de la militancia, es decir, siquiera la mitad más uno tuvo voluntad cierta de oponerse.

Desde que la corriente afín a los planteamientos de Socialismo y Autonomía, peligrosamente próxima a un separatismo militante, decidió actuar defenestrando a la vieja guardia, nadie fue capaz de alzar la voz, salvo el ex alcalde de Palma Ramon Aguiló, siendo por cierto el último líder del sector crítico de Palma y supuestamente capaz de levantar la voz, severamente. Hasta llegar a la convicción de que nada se podía hacer y entonces decidió entregar el carnet del partido. Basta leer sus columnas en prensa local para comprender en sus análisis que sigue siendo aquel auténtico socialdemócrata convertido en primer edil el año 1979.

El gurú de Socialismo y Autonomía fue Joan March. Con él comenzó esa deriva permanente, en primer lugar gestionada por Francesc Antich (EPD) que no dejaba de ser un pesemero de corazón, para después cederle el cetro de la intolerancia vía inmersión a Francina Armengol de militancia afín a Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). Todo comenzó en 1984 y sigue vigente en la actualidad, Negueruela incluido, ese otro mediocre.

Casi tres décadas después, el año 2013, Aina Calvo aspiraba a ser candidata a presidir el Govern en las primarias del PSIB-PSOE, pero Armengol, ganó con el 54% de los votos de la militancia, la mitad más cuatro, lo que lleva a considerar que el sector crítico concentrado en Palma, gozaba todavía de algo parecido a buena salud, porque el resto de asociaciones en absoluto se han distinguido por oposición frontal al liderazgo de la secretaria general.

Calvo, además, venía de perder la alcaldía de Palma (2007-2011), lo que de alguna manera la convertía en sucesora del aura de Aguiló, como líder del sector crítico de Palma. Pero no dejaba de ser una mujer fiel al partido con un delfín, José Hila, que acabó dando la campanada como alcalde de Palma entre los años 2015 y 2023 con intermedio de sus socios pesemeros, y por completo identificado con el nefasto octeto del Pacte de Progrés.

Sus ridículos sentimientos antifranquistas, confundiendo almirantes con la dictadura fueron un esperpento que dio la vuelta a España, descalificándole sin lugar a dudas, pero ahí está como senador. Manda cojones. Menos mal que su voto es inútil, dada la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta.

Para mí que es un milagro ese 40% de votos críticos (en realidad en blanco) en unos momentos tan abducidos por el relato, por la ideología. Ahora, con el nombramiento de Aina Calvo secretaria de Estado de Interior, se vuelve a echar la mirada hacia los críticos. Desde luego, Calvo anda desconectada de todo ello porque hoy ella es una mujer identificada con el sanchismo sin capacidad ninguna de reacción. De manera que, presidenta Prohens, pierde mucho el tiempo apelando a sanchismo o democracia porque Calvo es hoy un genuino producto del sanchismo. Ya no tiene nada que ver con el sector crítico de Palma, hoy por hoy último bastión de decencia socialista. O no.

En cualquier caso ese 40% de votos socialistas en blanco no deja de ser una señal de esperanza, en el sentido de estar reclamando un líder, hoy oculto, capaz de inyectar esperanza en unos momentos en que el socialismo hunde su credibilidad a marchas forzadas. No creo que Negueruela pueda hacerle frente al alcalde del PP, Jaime Martínez, en las elecciones de 2027. Carece de proyecto, y también de credibilidad, por su brusco temperamento y una fidelidad extemporánea al liderazgo de Francina Armengol, absolutamente desprestigiada por su putrefacta actuación como presidenta del Congreso.

¿Quién será el mirlo blanco del sector crítico de Palma? Acepto apuestas.

Conocí a Aina Calvo en los previos a las elecciones de 2007 cuando ella ya era la candidata socialista a Cort. Hubo buena química entre nosotros, pero duró poco. Aquella mujer cargada de hermosa energía, no tardó en aceptar su papel, indisimulado, como parte del apparatchik sociata y en esa causa no cabe, en absoluto, dejar aflorar el menor sentido crítico. Presidenta del Govern Marga Prohens, olvídese de sanchismo o democracia, apelando a supuestas buenas intenciones de Aina Calvo. Ya no es nadie de valor.

Señora Prohens, mejor prepárese para las embestidas del PSIB-PSOE, por el hecho de haber firmado los presupuestos de 2025 con Vox. La van a poner a parir y no se imagina cuánto. Si tiene valor, coraje, argumentos, fuerza y honor, probablemente repetirá el 2027. El hedor del PSIB-PSOE no da para más. Exponga sus logros con valentía y proximidad. No le faltarán votos.