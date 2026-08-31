Muere el socialista Celestí Alomar, conseller de Turismo del primer Pacte con Antich y ‘padre’ de la ecotasa en Baleares

El socialista Celestí Alomar, conseller de Turismo con el primer Pacte de Progrés liderado por Francesc Antich y padre de la ecotasa, ha muerto a los 76 años en Mallorca.

Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona, fue uno de los fundadores, el 18 de febrero de 1976, del Partit Socialista de les Illes, que posteriormente se convertiría en el Partit Socialista de Mallorca (PSM). Posteriormente, fue director general de Estrategia Turística en el último Gobierno de Felipe González y fue elegido diputado en las elecciones al Parlamento de Baleares de 1999 y 2003.

Alomar ocupó el cargo de conseller de Turismo de 1999 a 2003 en el gobierno del primer Pacte de Progrés que presidió Francesc Antich e impulsó la conocida como ecotasa, que fue aprobada en el Parlament en 2001 y posteriormente derogada en 2003 por el Govern liderado por el político popular Jaume Matas.

El PSIB-PSOE ha lamentado la muerte de Celestí Alomar. En un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, ha asegurado que «hoy nos ha dejado una persona excepcional, una figura de referencia para los y las socialistas, que siempre demostró la capacidad de mirar más allá del momento y anticipar los retos del futuro. Siempre trabajando por el bien de nuestra tierra y de su gente».

Avui ens ha deixat una persona excepcional, en Celestí Alomar, una figura de referència per als i les socialistes, que va demostrar sempre la capacitat de mirar més enllà del moment i anticipar els repte del futur. Sempre treballant pel bé de la nostra terra i de la seva gent.… pic.twitter.com/796o2cgmYK — PSIB-PSOE (@psibpsoe) August 31, 2026

Los socialistas de Baleares reconocen que «fue un político valiente, que supo adelantarse a su tiempo impulsando políticas transformadoras como la ecotasa, marcando un antes y un después en la manera de entender nuestro modelo turístico». Gracias, Celestí, por tanto trabajo hecho y por todo lo que nos dejas», concluyen.

La secretaria general del PSIB-PSOE y presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, también ha querido recordar a Alomar con un sentido mensaje en su cuenta de X.

«Hoy nos ha dejado Celestí Alomar. Y me cuesta encontrar palabras para despedir a un amigo, un compañero y una persona que ha sido tan importante en mi vida y en el socialismo de las Islas Baleares. Nos queda su generosidad, su lealtad, todas las conversaciones compartidas y, sobre todo, su manera de entender la política: siempre al servicio de la gente y de nuestra tierra. Hoy pesa mucho la tristeza, pero también el orgullo del camino compartido», ha escrito Armengol.

Avui ens ha deixat en Celestí Alomar. I em costa trobar paraules per acomiadar un amic, un company i una persona que ha estat tan important en la meva vida i en el socialisme de les Illes Balears. Ens queda la seva generositat, la seva lleialtat, totes les converses compartides… pic.twitter.com/zOo7JRAx5g — Francina Armengol (@F_Armengol) August 31, 2026

Por su parte, la Obra Cultural Balear (OCB) ha destacado en redes sociales el compromiso de Celestí Alomar con la lengua, la cultura y el territorio y que impulsara la conocida como ecotasa. Alomar fue socio de la OCB y miembro del Consejo Asesor.

El Govern que preside la popular Marga Prohens ha reconocido del ex conseller de Turismo Celestí Alomar la trayectoria pública, la vocación de servicio y su aportación al debate y la gestión del principal sector económico del archipiélago. En un comunicado, el Ejecutivo autonómico ha expresado su pésame y sus condolencias a familiares, allegados y compañeros de Alomar.

El Govern ha puesto de manifiesto que Alomar desempeñó una figura importante en la política e historia reciente de la comunidad autónoma, al frente de la cartera autonómica de Turismo entre los años 1999 y 2003, periodo en el que impulsó medidas que el Ejecutivo ha calificado como de calado e impacto en el modelo turístico.